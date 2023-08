Hilmar: “Buiten, binnen, weer of geen weer: lezen kan overal en altijd”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Of de zomer nou te warm, te koud, te droog of juist te nat is, het doet niets af aan mijn favoriete bezigheid en dat is lezen! Bij uitstek de hobby bij alle weersomstandigheden, dus ik klap mijn parasolletje uit en ga lezen of ik blijf lekker binnen en doe hetzelfde. Omdat ik weet dat velen met mij deze liefde delen, zorgen we ervoor dat er in de zomermaanden extra veel te lezen is. Onder andere met onze digitale editie – en dat moet ik misschien toch even uitleggen.

Kijk, wij houden van al onze lezeressen evenveel, maar voor onze trouwe abonnees doen we er graag een schepje bovenop. Dus wie als Libelle-abonnee haar (of zijn) abonnement koppelt in de Libelle-app, kan onze digitale editie gratis lezen: de volledige Libelle van die week, maar dan op tablet en verrijkt met allerlei leuke elementen. Zoals bewegend beeld, grapjes en andere extra’s. Het mooie is dat je de editie via de Libelle-app alvast kunt downloaden op een tablet en ’m vervolgens op je vakantieadres zonder wifi gewoon kunt lezen. Een beetje zoals een e-reader, maar dan met prachtig beeld en vormgeving. Ik geef toe dat ik mijn tablet een beetje was vergeten, maar sinds we ook een digitale editie hebben, heb ik ’m weer afgestoft.

Veel makkelijker om mee te nemen dan een laptop. O ja, vanaf deze week is naast de ‘gewone’ digitale editie óók een extra Libelle te downloaden: de Zwoele Zomer-Libelle. Met heel veel fijne, interessante artikelen die allemaal gaan over dat wat ons – naast het weer – ook nogal bezighoudt: liefde, seks, relaties en emoties. Weer of geen weer, ik verheug me nu al op vele uurtjes leesplezier en ik hoop jullie ook! Voor degene die even niet weet of en hoe ze een abonnement moet koppelen is er de instructie van onze tech-redacteur Nina. Lees hier hoe makkelijk dat is.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans