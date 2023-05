Hilmar: “Daar is-ie dan, een Libelle zonder plastic”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Tien, twintig jaar geleden had ik niet gedacht dat ik met mijn eigen boodschappentas op pad zou gaan. Dat was ook niet nodig: in alle winkels kreeg ik een gezellige plastic tas, met logo en al – die ik dan de volgende keer vergat mee te nemen. Tot er een enorme berg plastic tassen in de berging lag, die gooide ik dan in de – ongescheiden – vuilnisbak. Ik had ook nooit gedacht dat ik in die katoenen shopper standaard een paar netjes zou hebben om losse groenten of fruit in te doen. En dat ik ooit onder de douche zou staan met een shampoobar in mijn handen was al helemaal ondenkbaar. Sterker nog, inmiddels heb ik ook een conditioner in blokvorm, al moet ik bekennen dat mijn haar het beter doet op het ouderwetse vloeibare spul.

Duurzaamheid is nu een belangrijk thema, iets waar ik me graag voor hardmaak. Bij mij thuis en bij Libelle, met verhalen over leven zonder afval, over het gevaar van PFAS én met de beslissing om sinds het vorige nummer ‘seal-less’ te gaan. Je leest het goed: niet topless, maar ‘seal-less’. Geen dunne plastic hoes meer om het blad dat bij de abonnees op de mat valt. Een langgekoesterde wens, ook van lezeressen die ons er de afgelopen jaren geregeld over mailden: “Ik lees net jullie artikel over de nadelen van plastic en dan verpakken jullie Libelle daar wel gewoon in! Hoe zit dat?”

Soms zal er vanwege technische redenen nog een papieren omslag om het weekblad zitten, maar die kan gewoon in de papierbak. Laat je me weten wat je ervan vindt?

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans