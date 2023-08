Hilmar: “Dankjewel, Tineke. Voor álles”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

We hebben elkaar door de jaren heen geregeld gezien en gesproken, Tineke Beishuizen en ik. Allereerst om kennis te maken toen ik bij Libelle begon, alweer zo’n acht jaar geleden. Tijdens deze uitgebreide lunch hing ik al aan haar lippen. Ze had zó veel te vertellen over al die jaren bij Libelle, van sappige anekdotes tot de perikelen rond haar huis in Frankrijk. Daarna dronken we geregeld samen backstage koffie op de Libelle Zomerweek, tussen haar drukbezochte column-workshops door. Of we kletsten bij na haar optreden op het hoofdpodium dat ze deelde met haar mede-columnisten én vrienden Wieke Biesheuvel, Hans Verstraaten en Els Rozenbroek (beter bekend als Juul). Uiteraard dineerden we met de hele club toen ze stopte met haar eigen column, die simpelweg Tineke heette.

Afgelopen januari zaten we in het oudste café van Nederland in haar woonplaats Doesburg. Chef reportage Marleen en ik waren er en tekstredacteur Esther, Tinekes vaste aanspreekpunt, schoof ook aan. Eigenlijk was het een lunch zonder directe reden, al had Tineke het wel over haar ‘hersenmist’ die volgens haar vooral door vermoeidheid kwam. Ze was zó druk geweest met de opvang en het onderbrengen van een aantal vluchtelingen uit Oekraïne. Vol vuur sprak ze over haar vrijwilligerswerk, alsof de jaren geen vat op haar hadden gehad. Op haar aanraden bestelden we alle vier een enorme punt appeltaart bij de koffie, waardoor we meteen wisten dat we de lunch wel konden overslaan. Wat hadden we het gezellig.

Die lunch bleek onze laatste afspraak, want tot ons grote verdriet is op 19 augustus een van Libelles grootste iconen overleden. Columnist, auteur van een enorme hoeveelheid boeken en songteksten. Geestelijk moeder van de rubrieken Vrouwen, Tineke en natuurlijk Anne-Wil. Hoeveel mensen lezen dit oer-feuilleton in Libelle niet als eerste, voordat ze ook maar een blik op de andere artikelen werpen? Ik ben intens dankbaar voor alles wat zij voor Libelle heeft betekend. Dank je wel Tineke, voor álles.

PS Het was Tinekes wens dat haar nalatenschap, het feuilleton Anne-Wil, zou voortleven in Libelle. Ze was blij dat ze haar ‘kind’ onlangs mocht overdragen aan de capabele pen van journalist en schrijver Maartje Fleur.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans