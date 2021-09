Hilmar: “De dierenarts schrok van zijn toestand, ‘Zeg ’t maar’, zei ze”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Terwijl ik een parkeerplek zocht, droeg mijn man ons doodzieke hondje Jimi de dierenkliniek binnen. Het was de derde dag op rij dat we het harig hoopje ellende langs brachten. De arts schrok van zijn toestand. “Zeg ’t maar,” zei ze, wat zo veel betekende als: we kunnen hem ook een spuitje geven. Mijn man kreeg het niet over de lippen, hoe slecht onze labradoodle er ook aan toe was. Kort daarvoor had-ie ook nog eens de kruisband van zijn rechter achterpoot afgescheurd, met als diagnose: niet meer te opereren omdat hij tien jaar en al een tijdje hartpatiënt was. Nu had Jimi er een fikse maagdarminfectie bovenop gekregen. Niets hield hij binnen. De medicatie had geen effect, eten bleef onaangeroerd en alles wat hij dronk kwam meteen terug. Uitdroging lag dus op de loer. Hij gaf zelfs geen sjoege als je naast hem ging zitten. Toch zijn we blij dat mijn man destijds het aanbod om hem uit zijn lijden te verlossen heeft afgeslagen.

Tegen de tijd dat ik de auto had geparkeerd, lag Jimi al aan een infuus, waarna we, met tranen in de ogen, zonder hem huiswaarts keerden en moesten duimen dat het goed zou komen. En jawel, een halfjaar later zijn we nog elke dag blij dat we onze lieve huisgenoot niet hebben laten gaan. Hij is bijna weer de oude, zelfs het lopen op zijn gemankeerde pootje lukt aardig. Oké, de wandelingen duren nu beduidend korter, maar zijn natte neus, het vrolijke gekwispel en het enthousiasme waarmee hij iedereen verwelkomt, zou ik voor geen goud willen missen. De dagelijkse portie hondenliefde die hij onverminderd deelt: Jimi maakt ons leven zo veel leuker.

In het artikel ‘Goed gezelschap’ wordt nog maar eens uitgelegd (en wetenschappelijk onderbouwd) waarom het hebben van een huisdier zo goed voor ons is. Maar eigenlijk wisten we dat al.

PS Over dierenliefde gesproken: onze Lotje & Loedertje prijken dit najaar op een exclusieve collectie sweaters en shirts, die we samen met schoenenmerk MAG hebben ontworpen. Bekijk hier de vrolijke collectie (mét korting voor Libelle-lezeressen).