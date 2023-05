Hilmar: “Die synthetische lakens drogen ongetwijfeld lekker snel”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Ik heb geen last van échte heimwee als ik op reis ben – of het nou om een kort zakenreisje gaat of om een wat langere familievakantie. Ik pak mijn koffertje in, doe de deur achter me dicht en verheug me op de onbekende avonturen die me te wachten staan. Heimwee heb ik alleen naar mijn eigen bed, of liever gezegd: mijn eigen matras. Dat is echt iets waar je gewoonweg mazzel mee moet hebben als je ergens anders slaapt. Een kussen meenemen is inmiddels gemeengoed, zo zie ik geregeld op Schiphol, maar ja, bij een matras is dat om overduidelijke redenen niet mogelijk.

Door de jaren heen ben ik zo vaak getrakteerd op allerlei bloopers in de categorie ‘matras & bed’ dat mijn heimwee er alleen maar groter op is geworden. Te korte bedden is er één van. En wat te denken van kneiterharde matrassen of juist boterzachte exemplaren belegd met synthetische lakens die ongetwijfeld lekker snel drogen, maar ook uitermate glibberig aanvoelen? Ooit waren we in een huisje waar de matrassen zó slecht waren dat ik me geroepen voelde er iets van te zeggen. Wat denk je? Ze kwamen meteen nieuwe exemplaren brengen! Alsof ze hadden zitten wachten op de eerste klager om eindelijk eens die dunne matjes te vervangen. Doe het dan metéén! Ook het tegenovergestelde is me weleens overkomen: matrassen zó nagelnieuw en zo stevig, voorbereid op jarenlang steun bieden aan mensen van allerlei gewicht. Ze moesten overduidelijk nog even ‘ingelegen’ worden en dat is dan ook weer niet mijn ding.

Op de reviews van mensen die me zijn voorgegaan durf ik eigenlijk niet te vertrouwen. Matrasvoorkeuren zijn nogal persoonsgebonden. Ik zou bijna wensen dat ik last heb van ‘gewone heimwee’, want daar schijnt wel iets aan te doen te zijn.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans