Dat mijn moeder dol was op kinderen blijkt niet alleen uit het feit dat ze er zelf vier had, maar zeker ook uit de eindeloze stoet pleegkinderen en andere tijdelijke gezinsleden die de revue passeerden. Het maakte haar niet uit of het om noodopvang ging of voor langere tijd: ze waren allemaal welkom. Die kinderen hadden, zo jong als ze waren, een flinke rugzak te torsen en vroegen veel aandacht. De egoïstische puber in mij was daar niet altijd even blij mee. Ik vond het vooral gedoe.

Hoewel haar liefde onbeperkt was, had mijn moeder haar hart verpand aan twee Franse broertjes van zeven en acht uit een buitenwijk van Parijs. Met een alleenstaande moeder zat een vakantie er voor hen zeker niet in, dus waren ze op de bus gezet om bij ons vakantie te komen vieren. Inmiddels waren mijn zus, oudste broer en ik het huis al uit, dus was het tweetal ook een ideale oplossing om haar empty nest te vullen. Een mens moet toch wat met al die moederliefde. De knulletjes bloeiden helemaal op in het groene dorp uit mijn jeugd. In plaats van rondhangen in een troosteloze achterbuurt speelden ze in de tuin en voetbalden ze op straat met de buurtkinderen. En er waren Hollandse uitjes: Madurodam, Diergaarde Blijdorp, het strand, de Efteling, alles werd afgevinkt. Ook daar wilde mijn moeder de jongens verwennen: dus geen van huis meegenomen boterhammen, maar ze trakteerde op patat. Nou, dat kregen wij vroeger nooit. De broertjes waren diep, diep teleurgesteld. Frites? Mais non! Een bruine bam met kaas, dát wilden ze. Mijn moeder kon tevreden zijn: hun inburgeringscursus was geslaagd.

In deze libelle vertellen vier vrouwen wat zij leerden van hun zomerpleegkinderen. Ik begrijp nu pas echt waarom mijn moeder het zó graag deed.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

