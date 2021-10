Hilmar: “Doe ik eigenlijk wel genoeg voor een beter milieu?”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

“Wil je echt zo’n ding hebben?”, vroeg mijn man. Hoofdschuddend begon hij te grijnzen. Even twijfelde ik. Had ik iets ondeugends op mijn verjaardagswensenlijst gezet? O nee, hij bedoelde de afvalgrijper. Zo’n stok waarmee je zonder te bukken papiertjes, blikjes en zakjes van straat of uit de struiken kunt plukken. En beter nog: zonder je handen vies te maken. Ja, die wilde ik echt. Het leek me wel een lollig cadeau om het zwerfvuil in onze buurt mee te lijf te gaan: dagelijkse ergernissen omzetten in daden. Inmiddels zijn we jaren verder, maar mijn man moet nog steeds grinniken als ik met mijn metalen schoonmaakhulp het huis uit ga. Mij blijft het verbazen dat mensen zo’n rotzooi maken van hun leefomgeving, terwijl vuilnisbakken en afvalcontainers in Amsterdam nooit ver weg zijn.

Als ik een steentje kan bijdragen door af en toe met mijn opruimstok te zwaaien, zal ik het niet nalaten. Het is een piepkleine moeite, maar de wereld ga ik er niet mee redden. Sowieso vraag ik me geregeld af of ik wel genoeg doe voor een beter milieu. Daarom bewonder ik mensen die écht de handen uit de mouwen steken met hun projecten. Gewoon, omdat ze zien dat iets anders kan en anders moet. Niet alleen verkondigen waarom een betere wereld bij jezelf begint, maar dat ook in praktijk brengen.

De afgelopen tien weken presenteerden we tien vrouwen die zich persoonlijk hardmaken voor een – soms letterlijk – groenere en duurzamere toekomst: van het peukenmeisje tot de plantenasielhoudster, stuk voor stuk met een nuttige, inspirerende missie en genomineerd voor de Libelle STER. Deze mooie wisseltrofee wordt uitgereikt op de komende Winterfair. Ook deze keer bepalen Libelle-lezers wie met de eer gaat strijken. We zetten deze week alle kanshebbers nog één keer in de spotlights, zodat je een stem kunt uitbrengen.