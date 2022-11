Hilmar: “Eén op de vijf vrouwen krijgt te maken met partnergeweld, het kan echt iedereen overkomen”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Ik ben niet van de club die erover klaagt dat de kruidnootjes, pepernoten en speculaas te vroeg in de winkel liggen. Inderdaad, eind augustus is vroeg, maar ik zwiep ze dan toch gewoon in mijn mandje. Ook voor een oliebol in november trek ik mijn neus niet op. Kortom, aan mij heb je een blije decembermaand-vierder. Niet voor niets verheugde ik me al zo lang op deze Libelle waarmee we de feestdagen eindelijk inluiden!

Wat we in dit nummer ook inluiden, al is dat niet helemaal het juiste woord, is de aandacht voor Orange the World, een wereldwijde campagne die geweld tegen vrouwen en meisjes onder de aandacht brengt. De campagne start 25 november, op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, en eindigt op 10 december: Internationale Mensenrechtendag. Gebouwen over de hele wereld worden oranje uitgelicht en er wordt op allerlei manieren gesproken en gedebatteerd over dit onderwerp. Samen met de hoofdredacteuren van Margriet, Flair en Nouveau vraag ik aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Want toen wij de cijfers van femicide – zoals geweld tegen vrouwen heet – in Nederland zagen, sloegen we steil achterover. In Nederland sterft elke tien dagen een vrouw door geweld (en nee, dat noemen we géén crime passionnel). Eén op de vijf vrouwen krijgt te maken met partnergeweld en 73 procent van de Nederlandse vrouwen heeft te maken (gehad) met seksuele intimidatie. En ja, het kan écht iedereen overkomen.

Met tranen in mijn ogen las ik de verhalen van de zus, dochter en beste vriendin van Wilma, een lieve, leuke vrouw die door haar ex-vriend werd vermoord. Om onze steun aan dit initiatief duidelijk te maken, roep ik jullie op om via orangetheworld.nl de petitie te ondertekenen. Alleen als we niet meer wegkijken en meer aandacht vragen voor vrouwenmoord, kunnen we het geweld tegen vrouwen stoppen.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen en een hond.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans