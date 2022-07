Hilmar: “Een sollicitatiegesprek is net een eerste afspraakje met een potentiële nieuwe liefde”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Ik zit al een tijdje op een plek waar ik heel wat sollicitanten voorbij zie komen. Dus ik heb zo langzamerhand wel een soort basiswensenlijstje waaraan mijn ideale kandidaat moet voldoen, naast over de nodige kennis en kunde beschikken voor de desbetreffende functie. Zo’n sollicitatiegesprek is net een eerste afspraakje met een potentiële nieuwe liefde, al is het tegenwoordig geen blind date meer, want alles is via Google en sociale media over iedereen op te zoeken. De zenuwen zullen er bij de sollicitant niet minder om zijn, vermoed ik.

Voor mezelf heb ik een lijstje met potentiële dealbreakers, die zowel privé als zakelijk de doorslag kunnen geven: is het liefde op het eerste gezicht of kijk ik toch nog even verder? Kauwgom, bijvoorbeeld. Toen ik dat voor het eerst met een sollicitant meemaakte, zat ik de hele tijd in dubio. Zeg ik dat het gekauw enorm afleidt of laat ik het maar gaan? Een overdadig aanwezig parfum of aftershave vind ik ook zoiets. Net als mensen die de hele tijd wegkijken, geen enkele vraag stellen of kwaad spreken over hun vorige baas. Ooit zat een kandidate steeds op haar mobiel te kijken (bij Libelle solliciteren meestal vrouwen, dus heren be my guest!) en laatst sprak ik iemand bij wie nog wat pesto tussen de tanden zat.

Al die zaken leiden af van wie de man of vrouw die tegenover me zit werkelijk is. Ontzettend jammer en vooral onnodig. Dus doe je voordeel met bovenstaand lijstje en lees de antwoorden op de zeven meest gestelde sollicitatievragen.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

