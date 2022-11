Hilmar: “Een voor een kregen we onze foutbonnen voorgelezen in haar kantoortje”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Voor mijn allereerste échte bijbaantje rende ik me de benen uit het lijf, gehuld in een nogal synthetische witte bloes, een zwarte overgooier en – als kers op de appelmoes – een klassiek wit schortje. Je raadt het al: ik was serveerster in een restaurant met die grote gekleurde toekan op het dak. Met vijf gulden per uur werd ik er niet heel rijk van, maar ik heb er wél veel van geleerd. Zoals voor een baas werken die niet bepaald de makkelijkste was. Ik voelde altijd haar ogen in mijn rug. Iedereen was doodsbang voor haar en toen ik eens van de zenuwen een schoteltje brak, beet ze me toe dat er twee gulden van mijn loon af zou gaan. Elke maand werden de bonnen nagerekend en werden de fouten die je had gemaakt bij het afrekenen zo, húp, van je salaris afgetrokken. Dat bedrag kon best oplopen als je een paar grote tafels had bediend die lekker sole Picasso, chateaubriand, wienerschnitzels of schnitzel Chinoise – voor wie het wil weten, dat is een schnitzel met taugé en pindasaus – hadden zitten eten. Een voor een kregen we onze foutbonnen voorgelezen in haar kantoortje. Gelukkig werd ze na verloop van tijd opgevolgd door haar broer, een vrolijke vrijgezel die graag met de hele ploeg na sluitingstijd wat naborrelde. Dus ik heb er geen trauma van opgelopen, zoals Francis van haar leidinggevende, waarover ze vertelt in het artikel Bang voor de baas. Als ik nu terugkijk, realiseer ik me dat ze toen maar een paar jaar ouder moet zijn geweest dan de bediening die ze moest aansturen. Ze was waarschijnlijk minstens zo nerveus als wij en had geen idee hoe ze het nou eens zou aanpakken. Bij ons als luiklopers – zo heette dat toen – zorgde deze strenge baas vooral voor een sterk groepsgevoel en dat maakte het werk eigenlijk alleen maar leuker. Ik heb nog veel andere ‘bazen’ meegemaakt, allemaal met hun eigen gebruiksaanwijzing. Zelf ben ik er inmiddels ook een, maar deze allereerste zal ik nooit vergeten. En de schnitzel Chinoise ook niet.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen en een hond.

