Hilmar: “Gelukkig kreeg ik zo’n survivalkit met warme sokken en een slaapmasker”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Ik weet niet hoe het op dit moment is gesteld met de raambekleding in Amerika, maar toen ik er lang geleden een rondreis maakte, was die vrijwel overal van een bedenkelijk niveau. Rolgordijnen die geen kant op wilden en gewone gordijnen die niet sloten óf zo dun waren dat ze er net zo goed niet hadden gehangen. Gelukkig had ik in het vliegtuig zo’n survivalkitje gekregen met warme sokken en een slaapmasker. Al tijdens de vlucht merkte ik dat het best werkte, dus waarom niet ook nu?

Dankzij dat masker viel ik tijdens die vakantie als een blok in slaap, om pas in de ochtend wakker te worden in een slaapkamer waar de zon al sinds een uur of drie door de ramen straalde. Eenmaal thuis kocht ik een zacht satijnen exemplaar dat meteen naar het nachtkastje promoveerde. Met die geblindeerde ogen bleek ik ook thuis een betere nachtrust te hebben. Laat dat nou worden gestaafd door onderzoek: je gaat er echt dieper door slapen én valt makkelijker in slaap.

Omdat je lichtgevoeligheid zeker niet moet onderschatten, ga ik dus nooit meer op pad zonder mijn masker. Vorig jaar maakten mijn man en ik met onze jongste zoon een roadtrip door Denemarken, waar hij een jaar studeerde. We deelden een grote hotelkamer en traditiegetrouw zette ik ’s avonds mijn maskertje op. Dit keer een vrij hysterisch model met een fotoprint van open oogjes erop. Mijn man was dat wel gewend, maar onze zoon schrok zich helemaal te pletter: “Mam! Wat dóe jij!?” Ja, een beetje vreemd, maar het slaapt zo lekker.

Met deze tip en stylingtrucs om van je slaapkamer een oase van rust te maken is het gegarandeerd beter pitten.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans