Hilmar: “Het is schrikbarend hoe vaak 45-plusvrouwen worden afgewezen voor een baan”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

We weten inmiddels wat ziekenhuisdirecteuren, restauranthouders, aannemers, kroegbazen, crècheleiders en thuiszorghoofden met elkaar gemeen hebben: ze kunnen geen personeel vinden. Sinds de eerste meting in 2003 telt het Centraal Bureau voor de Statistiek meer vacatures dan werklozen, terwijl toch ook veel mensen werkzoekend zijn. Het onbenutte arbeidspotentieel, zoals dat in ambtelijk jargon heet, wordt geschat op een miljoen. Om mij heen zie ik het ook. Zelfs met de huidige krapte op de arbeidsmarkt komen vijftigplussers nog steeds heel moeilijk aan een baan.

“Elke dag schreef ik een op maat gemaakte brief voor een specifieke vacature”, vertelde een vriendin (52). “Mijn cv had ik al afgezwakt. Het woord manager liet ik er gemakshalve uit weg, net als alle ervaring op het gebied van leidinggeven. En als ik dan eens werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, wist ik na afloop meteen tweeënvijftig redenen te bedenken waarom ik het niet zou worden.” Dat is voor velen helaas een herkenbaar gegeven. Toch moeten we nog wel even door met z’n allen. Sterker nog, de overheid wil niets liever dan de pensioenleeftijd verder verhogen. Maar dan moeten we wel reële kansen op de werkvloer krijgen.

Libelle liet onderzoek doen naar leeftijdsdiscriminatie onder een representatieve groep van 514 Nederlandse vrouwen tussen 45 en 70 jaar. Van de vrouwen die de afgelopen drie jaar solliciteerden naar een baan, vermoedt ruim de helft te zijn afgewezen op grond van haar leeftijd. Ronduit schrikbarend, kortom. Vijftigers verkeren in de kracht van hun leven, kunnen bogen op veel ervaring, zijn daardoor stressbestendiger, werken zelfstandiger en hebben een hoog arbeidsethos. Kijkend naar mezelf heb ik – met de kinderen het huis uit – juist nu de volledige focus op mijn job. Het zijn aardig wat pluspunten. Kijk dáár eens naar, beste werkgevers. Een vijftigplusser aannemen? Gewoon doen!