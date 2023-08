Hilmar: “Het lukte me om twee weken met alleen handbagage te reizen”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Ik oefen al een tijdje in travelling light. Er hangt inmiddels een behoorlijk prijskaartje aan ruimbagage en van die stapels zoekgeraakte bagage op de luchthaven werd ik ook niet blij. Bovendien, wat draag ik nou eigenlijk van al die spullen die ik normaliter in mijn koffer prop? Voor ik het weet heb ik vijf paar schoenen gepakt, een stapel jurken, talloze T-shirts die ik na één keer dragen moet wassen (en eigenlijk ook strijken). Dat alleen al laat zich moeilijk rijmen met het ultieme vakantiegevoel.

Dus doe ik voortaan praktisch. Op die hobbelige keitjes in dat historische stadje kan ik toch niet op sleehakken lopen, dus die laat ik lekker thuis. Alleen Birkenstocks en gympen, dus. Op het strand heb ik nog steeds niet genoeg aan één bikini, maar die drie stuks krijg je altijd wel ergens tussen gestoken. In plaats van een stapel boeken zet ik alles op de e-reader en mijn toilettas zit vol reistubetjes. Die grote fles zonnebrandcrème koop ik daar wel. Het grote strandlaken is inmiddels ingeruild voor een hamamdoek. Van licht en luchtig pakken voor een lang weekend ging ik naar een week met weinig. Uiteindelijk lukte het me zelfs om twee(!) weken met alleen handbagage te reizen – naar een zonnige bestemming, dat wel. Ik geef toe: als er warme kleding mee moet, wordt het wel erg uitdagend. Maar met slim inpakken (rolletjes maken) en zorgvuldige kledingcombinaties is het me gelukt. Was manlief voorheen aan het klagen dat ik wel erg veel meenam op vakantie, tegenwoordig is hij degene die verzucht: “O… weer alleen het rolkoffertje?” Op pagina 14 in de nieuwe Libelle staan nog meer suggesties voor de perfecte vakantiekoffer.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans