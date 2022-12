Hilmar: “Het wordt in elk geval geen kalkoen dit jaar, daar trap ik niet meer in”

Na twee jaar van nogal rustige kerstdiners vanwege corona is het dan nu eindelijk tijd om alles uit de kast te halen. Mijn echtgenoot begon lichtjes te protesteren toen hij in de gaten kreeg dat het me ernst was met het uitnodigen van de voltallige familie plus aanhang. Voor hem betekent dat sleuren, sjouwen, duwen en trekken met onwillige tafelbladen en schragen die moeten worden opgesteld voor het hele gezelschap. Voor mij betekent het een zoektocht naar het ultieme recept voor het hoofdgerecht. Borrelhappen, voor- en nagerecht heb ik verdeeld over mijn broers en zus en de vegetarische afdeling heb ik uitbesteed aan de veggies aan tafel. Het wordt in elk geval geen kalkoen, daar trap ik niet meer in. Wat ik jaar in, jaar uit ook probeerde, het draaide telkens op hetzelfde uit: een zalige vulling in een kalkoen die maar niet juicy wil worden. Behalve de poten, maar ja, dat is nou niet bepaald mijn idee van een signature dish met kerst.

De redding komt van mijn collega’s Anita en Nina. Zij hebben alle top-kerstrecepten van de afgelopen jaren verzameld, bekeken en beoordeeld en de successen gebundeld voor libelle.nl (vanaf 9 december). Een compleet online naslagwerk dus, als aanvulling op het Kerstkookboek van Yvette van Boven. Zo kan iedereen, culinair wonder of niet, off- en online een kerstmenu samenstellen. Met of zonder kalkoen. Ik heb mijn hoofdgerecht al te pakken – de gemarineerde zalm – en verheug me nu al op de lichte chaos, het gezelschap, de verhalen en de gezelligheid als we weer met z’n allen aan tafel zitten.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans