Hilmar: “Hoera, dit jaar wordt ze tachtig, onze Marjolein Bastin”

Marjolein Bastin. Kunstenaar, natuurliefhebber, Libelle-fenomeen, beroemd tot in Amerika, vanwege haar gedetailleerde flora- en fauna-ansichtkaarten en bovenal een ontzettend aardig mens. Dat laatste wist ik nog niet toen ik hoofdredacteur werd van Libelle.

In mijn agenda stond een afspraak om kennis te maken met de maakster van een van de meest populaire pagina’s in Libelle. Ik zou ‘even gaan lunchen’ met Marjolein in haar favoriete restaurant. Nou, dat werd een middag om nooit vergeten. Ik haalde haar thuis op, maar voordat we naar het restaurant togen, kreeg ik een rondleiding. Door het huis, haar atelier met uitzicht op een fantastische tuin en de tuin zelf, waar haar schoonzoon en tevens hovenier net bezig was met de mooiste narcissen die ik ooit had gezien. Eenmaal aan een soepje vertelde Marjolein hoe ze als klein meisje al skeletjes van vogels meenam naar huis om na te tekenen. Dat vond iedereen toen nogal raar, maar daarmee is haar passie en interesse ontstaan: kijken, kijken, kijken. De natuur observeren en iets prachtigs maken. Als amateurtekenaar bewonder ik dat zeer, want wat Em Bie – zoals de Amerikanen haar initialen uitspreken – doet is echt niet zomaar wat. Niet voor niets had ze exposities in talloze musea. Ik spreek dan ook geregeld lezeressen die haar wekelijkse pagina Natuurlijk uitknippen en bewaren in een plakboek of map, om er nog langer van te genieten. Dit jaar wordt ze tachtig, onze Marjolein. Vanaf deze plek wil ik haar van harte feliciteren. We vieren het met een bijzonder interview én een video op libelle.nl.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans