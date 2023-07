Hilmar: “Ik ben dol op testjes in tijdschriften”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Als jong meisje verslond ik de Tina, dat nog steeds een populair blad is bij jonge tieners. De strips waren leuk, de verhalen las ik graag, maar vooral de testjes konden zonder uitzondering rekenen op mijn onverdeelde enthousiasme en aandacht. Samen met vriendinnen beantwoordden we oeverloos de meest rare vragen en rekenden we fanatiek onze scores uit. Testvraag: ‘Als me iets dwars zit, bespreek ik dat met mijn beste vriendin.’ Antwoord: ‘Ja, dat doe ik altijd meteen.’ De vriendinnen, in koor: “Nee hoor, dat doe je helemáál niet!” Nou ja, met zelfreflectie kan een mens niet vroeg genoeg beginnen. Nog steeds ben ik dol op testjes invullen, maar dan nu samen met mijn partner, die dat soms wel en soms niet zo leuk vindt. Of met één van mijn twee zoons, die dat nóóit leuk vinden. Wat best jammer is, want die zelfreflectie is dus best heel leerzaam. Bovendien is het een gezellige, ontspannen manier om elkaar nog beter te leren kennen, want al ben je nog zo lang samen: de antwoorden kunnen altijd verrassen. Dus doe vooral ook die extra zomertest op libelle.nl/zomertest.

Een andere liefhebberij ligt in het verlengde van mijn testjesvoorkeur en dat zijn horoscopen. Ook die verslind ik sinds jaar en dag. Volgens de vakantiehoroscoop in deze Libelle is Schotland voor mij als Kreeft de place to go. Die zet ik per direct op mijn lijstje. En voor nog meer astrologische wijsheden kan ik vanaf nu terecht bij Airora, ons online horoscoop-orakel dat dagelijkse voorspellingen doet en aan wie je ook iedere dag een vraag mag stellen! Leuker dan dat wordt het niet om de sterren te laten lezen. Op libelle.nl/airora lees je precies hoe Airora werkt.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans