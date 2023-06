Hilmar: “Ik ben maar twee keer in mijn leven solo op vakantie geweest”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Een poosje geleden hadden we voor het eerst sinds jaren – want door corona zat de klad er een beetje in – weer eens een lezerslunch. Oproep in het blad gedaan, uitnodigingen verstuurd, de boel versierd en natuurlijk een lekkere lunch gemaakt: de middag kon niet stuk. Wát een leuke mensen zaten daar aan tafel, en wat hadden ze veel te vertellen. Waar ik echt van onder de indruk was, was hun reislust. De campertrips, fietstochten door heel Nederland én daarbuiten en de leukste steden voor een citytrip vlogen me om de oren.

Het viel me op dat sommigen er hun hand niet voor omdraaien in hun eentje op pad te gaan, ook al hebben ze een gezin. Respect! Ik ben welgeteld twee keer in mijn leven solo op vakantie geweest. De eerste keer ging mijn verkering uit vlak voordat we samen op vakantie zouden gaan. Toen ben ik in mijn eentje gaan eilandhoppen. De tweede keer leerde ik catamaranzeilen in de buurt van Sardinië, iets wat leuk en laagdrempelig is om in je uppie te doen. De groep waarin ik terechtkwam, zorgde zowel overdag als ’s avonds voor gezelligheid. Zo hoefde ik nooit alleen te eten, want dat vond ik toch best lastig op reis. In het pre-mobiele tijdperk zat ik dan in een restaurant een boek of tijdschrift te lezen tot het eten op tafel kwam. Tegenwoordig ga ik alleen tijdens zakelijke reisjes nog weleens in mijn eentje uiteten. Dan ervaar ik hoe de tijden zijn veranderd. Je telefoon als voor-, tussen- en nagerecht is heel normaal. Dat maakt het wel makkelijker, want die heb ik altijd bij me.

Journalist Yasmine Esser reisde in haar eentje door Midden-Amerika. In dit artikel geeft zij nóg meer tips voor iedereen die alleen op reis gaat of het overweegt. En dat is precies waar een aantal lezers tijdens de lunch om vroeg.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans