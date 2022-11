Hilmar: “Ik ben oprecht blij dat wij in de feestmaand een steentje kunnen bijdragen aan de voedselbank”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Mijn vader besteedde een groot deel van zijn werkende leven aan ontwikkelingshulp, en dan vooral ter plekke in de landen waar het nodig was. Hij schreef geen lijvige rapporten vanuit een of andere ministerie in Den Haag, maar stond met twee benen in de praktijk en wist van aanpakken. Zo werd ik opgevoed met het mantra: als je wil dat mensen zich kunnen ontworstelen aan armoede, geef dan een hengel en geen vis. Desnoods deel je die hengel, maar dóe iets. Mijn moeder zat er net iets anders in. Zij deelde soms toch stiekem die spreekwoordelijke vis uit. Zij gaf tijdens hun verblijf in het buitenland geregeld eten of geld aan wie het nodig had, zonder dat mijn vader daar iets van wist.

Dat het hengel-principe van mijn vader sterker in me zit dan ik dacht, ontdekte ik een paar jaar geleden toen mijn lokale supermarkt verzocht om producten te doneren voor de Voedselbank. Terwijl ik pindakaas, havermout en rijst in de dozen deed, vroeg ik me af of dit wel de manier was. Dit was toch geen hengel? Inmiddels ben ik van gedachten veranderd. Door onze reportage in het magazine en tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor van de Voedselbank, werd duidelijk dat de voedselbanken helaas veel harder nodig zijn dan ooit. En dat er echt niet alleen maar eten wordt uitgedeeld. De vrijwilligers van de voedselbanken kijken samen met klanten ook naar hoe zij uit hun benarde situatie kunnen komen. Het is de bedoeling dat mensen na maximaal drie jaar weer hun eigen boodschappen kunnen doen.

In de feestmaand is Libelle een mooie samenwerking gestart met Voedselbank Nederland. Ik ben oprecht blij dat we hiermee een steentje kunnen bijdragen aan de vis én de hengel.

De komende weken gaan Libelle-columnisten samen met een medewerker van de Voedselbank koken met een voedselbankpakket. Dat levert boeiende gesprekken op. Bekijk ze op Libelle TV.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

