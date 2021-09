Hilmar: “Ik had liefdevolle ouders en vond dat doodnormaal”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Ik stond er nooit zo bij stil, maar eigenlijk heb ik een domweg gelukkige jeugd gehad. Misschien is dat ook wel het kenmerk ervan: dat alles gewoon z’n gangetje gaat. Opgroeien in een rijtjeshuis met voor- en achtertuin, een zus, twee broers en een hond. Ongescheiden ouders die me stimuleerden en kansen gaven. Of ik nou van judo via korfbal naar tennis wilde: het mocht, telkens weer. Gitaarles, jawel, ik heb het geprobeerd. Waarna tekenles een schot in de roos bleek te zijn. Tijdens vakanties sleepten ze ons mee naar steden, kerken en musea. Vriendjes en vriendinnetjes waren altijd welkom. Ook stonden ze continu voor me klaar, mijn moeder tot diep in de nacht, als ik na het stappen naar mijn kamer probeerde te sluipen: klaarwakker in peignoir, zelden boos omdat het veel te laat was, iedere keer blij me weer heelhuids thuis te krijgen. Hun helpende hand was er ook toen ik studeerde en op mezelf woonde. Om een scriptie na te lezen of bij de zoveelste verhuizing te assisteren. Doodnormaal vond ik het. Zoiets doen toch alle ouders? Tot ik vrienden kreeg voor wie een liefdevol nest niet zo standaard was, die in hun eentje moesten knokken om iets te bereiken en weinig of niets van huis uit meekregen. Toen pas daalde het besef in dat een probleemloze jeugd, ook in Nederland, helemaal niet vanzelfsprekend is. Daarom heb ik diepe bewondering voor Jolanda, die in dit nummer haar aangrijpende verhaal vertelt. Groot moeten worden in een gezin met licht verstandelijk beperkte ouders. ‘Normale’ omgangsvormen leren door naar GTST te kijken. Alles zelf zien uit te vogelen en ondertussen op jonge leeftijd ook nog eens voor haar vader, moeder en oom zorgen. Wanneer je dan toch je eigen geluk weet te creëren, kan ik alleen maar denken: petje af!