Hilmar: “Ik hou wel van een festival, maar niet zonder oordopjes”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Pinkpop vorig jaar, met als slotact Metallica. Nou hou ik wel van een festival zo nu en dan, maar ik ben niet echt fan van hard rock. En voor degenen die Metallica niet zo snel voor de oren hebben: dat is écht best heel harde rockmuziek. Met de nadruk op hárd. Helaas ben ik – geen woordgrap – toch wat hardleers en was natuurlijk voor de zoveelste keer mijn oordoppen vergeten. Daar hebben die slimme organisatoren wat op gevonden: je kunt ter plekke oordoppen kopen. Voor de hoofdprijs uiteraard. Maar ik was vastbesloten om dit concert niet zonder die doppen te doen en betaalde. Prima te doen, ik was zeer tevreden. Manlief niet. Die had ze ook in, maar vond het helemaal niks. En maar rommelen aan die dingen, in zijn oor, eruit, weer erin. Tot het dopje er op een gegeven moment niet meer uit ging… Grote paniek, wie had er een pincet bij zich, want dat ding moest en zou er nú meteen uit. Ik stelde voor om naar de EHBO of terug naar het hotel te gaan. Beide opties waren weinig aanlokkelijk, maar we ploegden ons desalniettemin door de mensenmassa heen, op weg naar de uitgang. Onderweg kwam het dopje op miraculeuze wijze toch opeens uit het oor, dus de noodsituatie was voorbij. Wat ook verleden tijd was, was de bereidheid van mijn man om de dopjes in te doen. En hij hield voet bij stuk. Ik niet – ik heb bij thuiskomst een paar van die kokertjes aangeschaft met goede geluiddempende doppen erin. Er hangt er nu steevast één aan mijn sleutelbos en er zit een stel in mijn tas. Ik zie die oordoppen bij jongeren (en ouderen) steeds meer en dat doet me deugd. Want gehoorschade en dus ook tinnitus – zo’n piep of ander geluid dat je permanent hoort – is echt geen feest. Hier lees je hoe die schade ontstaat en wat eraan te doen is.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans