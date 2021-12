Hilmar: “Ik moet het niet in m’n hoofd halen de kersttafel anders te dekken”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Het is elk jaar weer een feest der herkenning als we de kerstversiering tevoorschijn halen. Het kersttafelkleed, dat ik ooit van mijn moeder kreeg, is daarbij moeilijk over het hoofd te zien. Kobaltblauw, met retro-Amerikaans dessin van hulstblaadjes, candy canes, kerststerren en veelkleurige ballen. Anders gezegd: heel druk en erg aanwezig. En net een slag te kort voor onze grote eettafel. Toch hoort deze lap textiel bij onze kerst als oliebollen bij oudejaarsavond. Het relatief kleine reepje tafelblad dat onbedekt blijft, weet ik altijd piekfijn te camoufleren met een neutraal onderkleed, strategisch geplaatste kaarsen, een fruitschaal of een vaas. Zo doet het rond de feestdagen altijd trouw dienst tijdens het ontbijt en de lunch. Ik moet het ook niet in m’n hoofd halen de tafel anders te dekken. Dan mopperen de mannen net zo lang tot het weer op z’n plaats ligt. Ook dit jaar is het bonte geval gewoon weer van de partij. Dat is een traditie.

Hoe 25 en 26 december er verder uit zullen zien, is op het moment dat ik dit schrijf nog onduidelijk. Wordt het klein maar fijn in de gezinsbubbel, net als vorig jaar? Of kunnen we toch eindelijk aanschuiven met de complete familie plus aanhang? Inclusief tussentijds geopende ramen en een zelftest als voorafje om iedereen scherp te houden. We zijn er nog niet uit. Na bijna twee coronajaren weet iedereen hoe grillig de wendingen van het lot kunnen zijn. Veel dingen die voorheen zo vanzelfsprekend waren, zijn dat inmiddels niet meer. Laten we daarom vooral onze zegeningen tellen. Dankbaarheid blijft de kortste weg naar geluk.

Ik wens u mooie kerstdagen.