Hilmar: “In 1998 was de eerste website van Libelle een feit”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

In de jaren negentig werkte ik bij Viva, waar zo rond 1997 de eerste computer met een internetaansluiting zijn intrede deed op de redactie. Die ene computer, een enorm grijs bakbeest waar floppydisks in gingen, stond op een tafeltje tegen een pilaar en we mochten er om de beurt gebruik van maken. Dat deed vervolgens bijna niemand, maar ik was al wél snel in de ban van de mogelijkheden. “Maar wat dóe je dan eigenlijk op dat internet?” vroeg mijn toenmalige hoofdredacteur. Ik heb eerlijk gezegd geen idee meer wat ik daar deed, want zoveel was er toen nog niet te beleven online.

Hoewel? Kort daarop, in 1998, was de eerste website van Libelle een feit. Volgens een bericht in de Volkskrant, dat ik in het Libelle-archief tegenkwam, gingen we, ‘nu steeds meer vrouwen toetreden tot de mannenwereld die het internet lang was’, onze lezeressen achterna. Want ja, libelle.nl pionierde stevig door en de rest is geschiedenis. Deze week viert libelle.nl haar 25-jarig bestaan, iets waar we heel trots op zijn. Want wist je dat Libelle het grootste bereik heeft van alle vrouwenbladen in Nederland? Dankzij al onze lezeressen, bezoekers, fans en volgers zouden we per maand 67 keer de Johan Cruijff-ArenA kunnen vullen met de mensen die we bereiken met onze content. Hoe tof is dat?

En iedereen weet: verjaardagen moeten gevierd worden, en wie jarig is, trakteert. Daarom staat er niet alleen op de Libelle Zomerweek (van 11 t/m 17 mei in Vijfhuizen) een Rad van Fortuin waar prijzen te winnen zijn, online geven we ze óók weg. Gewoon even het wereldwijdeweb op en meedoen op libelle.nl/radjedraaien. Voor veel ‘O ja, zo was dat toen’ lees je het artikel Libelle.nl – 25 jaar pionieren op het web. Pure nostalgie!

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans