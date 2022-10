Hilmar: “Leesplezier is voor 2,5 miljoen Nederlanders niet vanzelfsprekend”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

“Zou het niet leuk zijn als er een Libelle komt voor mensen die moeite ­hebben met lezen of die net Nederlands hebben geleerd?” mailde lezeres Agnes van Merwijk. “Zij zouden dolgraag Libelle willen lezen, maar die is vaak te moeilijk.” We vonden het meteen een fantastisch idee en zijn ermee aan de slag gegaan. Samen met de Stichting Lezen en Schrijven hebben we een speciale Libelle gemaakt. Hertaald naar een eenvoudiger leesniveau en net iets anders vormgegeven. Deze Libelle is verkrijgbaar via lezenenschrijven.nl/libelle.

Mijn oudste zoon liep altijd keurig op schema. Hij leerde zijn eerste letters in groep 2 en ging gretig lezen toen hij eenmaal snapte hoe het werkte. Stapels kinderboeken en Donald Ducks heeft-ie verslonden. Ik blij, want in mijn ogen was (en is) lezen de belangrijkste vaardigheid die je kunt hebben. Belangrijker nog dan rekenen. Daar heb je een rekenmachine voor.

Met mijn jongste zoon verliep het anders. Leren lezen ging oké, voorgelezen worden vond hij hartstikke leuk, maar zelf een boek pakken? Ho maar! Om hem te motiveren beloofde ik hem extra zakgeld per gelezen kinderboek. Eindeloos zocht ik naar leesvoer dat hem wél aansprak, in de hoop dat hij zou ontdekken hoe leuk lezen is. Met dank aan Cruijffie van schrijver Jan Eilander kwam hij daar gelukkig zelf achter.

Met lezen opent zich een extra wereld voor je. Bij een mooi verhaal kun je heerlijk wegdromen of er zelfs in verdwijnen. Door te lezen leer je jezelf beter kennen én begrip krijgen voor mensen met andere denkbeelden.

Voor een groep Nederlanders is leesplezier niet vanzelfsprekend. Zo’n 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen en schrijven. Volwassen laaggeletterden zijn geen analfabeten, maar kunnen door gebrek aan leesvaardigheid niet volledig meedoen in de samenleving. Sommigen weten dat trouwens goed te verhullen. Zoals Irma, die op latere leeftijd en ondanks haar hbo-studie besloot om haar laaggeletterdheid aan te pakken. Lees haar openhartige verhaal op pagina 88.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen en een hond.

