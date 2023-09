Hilmar: “Mijn liefde voor mode zat er al jong in”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Het zat er gewoon al jong in: mijn liefde voor mode. Als meisje tekende ik oeverloos modeshows, bevolkt met poppetjes voor wie ik allemaal een eigen outfitje tekende. Toen ik een ontwerp-een-sieraad-wedstrijd van de lokale krant won, was dat een extra stimulans om de creativiteit de vrije hand te geven. Ik begon mijn eigen kleding te naaien (mijn moeder deed dat mijns inziens niet snel genoeg) en vond mezelf een behoorlijk hippe meid. Op naar de kunstacademie dus, waar ik al snel ontdekte dat ik nou ook weer niet zó hip was. Mijn medestudenten liepen lichtjaren op mij voor qua eigen stijl en design-skills. Kleding ontwerpen die zowel een eigen signatuur laat zien als geschikt is voor de consument, is echt heel moeilijk. Ik concludeerde dat ik leuk kon stylen met andermans ideeën, maar dat er in mij toch geen échte designer zat. Eenmaal afgestudeerd – met een modeshow, dat dan weer wel – solliciteerde ik niet al te serieus op allerlei stylistenbanen, onder andere bij Yes, destijds een blad voor jonge vrouwen. De chef mode zag kennelijk wel wat in mij, want toen ik belde om de afspraak af te zeggen, zei ze: “Ah joh, kom nou maar even langs, wie weet vind je het toch een leuke baan.” Zo belandde ik in de bladenwereld en ik ben er nooit meer weggegaan. Inmiddels ben ik een beetje afgekickt van mijn modeverslaving en geniet ik vooral van het werken in een team aan al die mooie Libelle-dingen. Van site tot blad, van A tot Z, van idee tot product: dát is iedere dag weer een feestje waar ik graag bij ben. Op het interview met mode-ondernemer Josh V. en de artikelen over de modetrends voor komende herfst en winter ben ik, met nog steeds een hart voor mode, dan ook weer supertrots. Welkom op ons modefeestje!

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans