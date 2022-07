In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Wat mij betreft gaat er niets boven de Italiaanse keuken, in eigen land of ter plaatse. Ik vind werkelijk álles op de menukaart lekker, dus het enige nadeel is eigenlijk de keuzestress.

Toen we nog met de kinderen op vakantie gingen, was Italië culinair het ideale vakantieland. Van de favoriete vier P’s (pasta, pizza, patat en pannenkoeken) waren er minstens twee altijd en overal verkrijgbaar. En die smaken daar… altijd molto bene. Alhoewel? Ooit zat ik met man en zonen in een ristorante ergens bij Venetië aan de pasta. Italiaanser ging het niet worden. Desondanks kreeg ik daar een compliment dat ik thuis in Amsterdam zelden hoor: “Ik vind jouw pasta carbonara eigenlijk veel lekkerder, mam”, bekende mijn jongste zoon na een paar happen. Een avond later bestelde de oudste op het terras ergens op het Lido di Venezia lasagne, een flinke portie die er smakelijk uitzag. Toch zei ook hij na afloop dat hij aan die van thuis de voorkeur gaf. “Mama, die van jou smaakt echt beter hoor!” Zo complimenteus had ik ze niet eerder gehoord over mijn culinaire kunsten. Uiteindelijk deed zelfs manlief een duit in het zakje toen hij op onze laatste avond spaghetti bolognese bestelde, een klassieker en een van zijn lievelingsgerechten. Maar nu zat hij met lange tanden te eten. Wederom kreeg mijn variant alle lof: “Jouw bolognese heb ik liever, deze is zó vet.”

Het idee dat ik beter zou kunnen koken dan een Italiaanse kok is hilarisch, maar het is in ieder geval een fijne herinnering aan een onvergetelijke vakantie. Om mijn reputatie eer aan te doen, zit er niets anders op dan eraan te blijven werken. Dus ik verheug me nu al op het uitproberen van de recepten in deze overheerlijke Italiaanse Libelle.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

