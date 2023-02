Hilmar: “Moeders en dochters die samenwerken, zó inspirerend”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Vorig jaar mei stond ik, nadat het evenement twee jaar niet was doorgegaan vanwege corona, eindelijk weer op de Libelle Zomerweek. Wat een ongelooflijk feest! Vroeg in de ochtend met mijn slaaphaar de auto in, nog wat onwennig over de route naar de nieuwe locatie, en dan langzaam wakker worden in de stoel van de visagist. Alhoewel, langzaam... met presentatrice Pien naast me in de andere stoel ging het ontwaken best snel. Koffie erbij, kapmanteltje om en een duo dat geroutineerd mijn haar en make-up onder handen nam, zodat ik enigszins toonbaar de Zomerweek kon openen.

Al gauw kreeg ik door dat ‘mijn’ duo niet alleen mijn haar en make-up deed, maar ook een stand had op de Zomerweek met bijzondere beautyproducten én moeder en dochter waren. Ik vond dat zó inspirerend dat ik er tegenover mijn Libelle-collega’s niet over ophield. Er zijn vast meer moeders en dochters die met elkaar ondernemen en samenwerken, filosofeerde ik. Hoe leuk zou het zijn om daar dan een reportage in Libelle aan te wijden. Zo gezegd, zo gedaan, want zo gaat dat op de Libelle-redactie. Alles in ons dagelijks leven kan een idee of aanleiding zijn om iets mee te doen, in het blad of online.

En zo is dus niet alleen het verhaal van ‘mijn’ Regien en Rosa te lezen in dit nummer, maar ook dat van Ziba en haar dochters Mahan en Mehrnoosh, die achtentwintig jaar geleden uit Iran moesten vluchten en inmiddels een succesvol cateringbedrijf runnen. En Sebyl en haar dochter Juliët vertellen over hun uitvaartbegeleidingsbedrijf. Ik ben benieuwd wie komende Zomerweek mijn make-up doet én ik kijk ernaar uit om daar weer heel veel vrouwen tegen te komen met hun persoonlijke verhalen. In mijn agenda staat de Zomerweek al: 11 tot en met 17 mei. Zien we elkaar daar?

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans