Hilmar: “Of een kledingstuk een klassieker wordt, dat blijft een gok”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Al langer wordt er flink gemopperd op fast fashion: om meerdere redenen slecht voor het milieu en na een paar keer dragen kun je het weggooien. Tegen dat eerste argument kan en wil ik niets inbrengen, maar dat laatste argument... Het ligt er toch een beetje aan wat je kiest uit al die rekken vol spullen, online en in de winkel. Ik heb items in mijn kast die het stempel fast fashion zouden hebben gekregen als dat toen al een ding was. Mijn zwarte kokerrok van een Zweedse modeketen bijvoorbeeld, die nu al zo’n vijftien jaar meegaat en zich heeft ontpopt tot de perfecte doordraagklassieker. Iedere keer als ik mijn zomer- en wintergarderobe wissel, ben ik er weer blij mee. Há, daar is ie: de juiste lengte, het beste model, zwart altijd goed, beetje stretch (altijd handig), combineren maar. Wel jammer dat ik nooit weet of een bepaald kledingstuk die klassiekerstatus gaat verwerven. Of het nou een snel flodderjurkje of een duurzaam geproduceerd truitje is, het blijft een gok.

Aan mijn basisgarderobe voeg ik van tijd tot tijd wat gerecyclede zaken toe, gevonden op Vinted, Marktplaats of in een tweedehandswinkel. En de uitverkoop gebruik ik om dat wat eigenlijk nét buiten budget ligt, toch op de kop te tikken. Daarbij ga ik bij voorkeur niet naar binnen bij een winkel waar ik normaal gesproken toch al nooit shop. De kans is dan namelijk te groot dat ik met iets naar buiten kom wat buiten mijn gebruikelijke smaak en stijl ligt. En dan blijft zo’n kledingstuk – of het nou snel of duurzaam is geproduceerd – zomer en winter in de kast liggen. Dat strookt niet met mijn zuinige aard en al helemaal niet met mijn wens om vooral heel veel doordraagklassiekers te dragen, en te dragen en nog weer eens te dragen.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

