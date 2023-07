Hilmar: “Onze Italië-gids draagt behoorlijk bij aan de juiste vibe”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Het valt nog niet mee hoor, doorwerken terwijl iedereen om me heen op vakantie is. Of gaat, of net terugkomt met blitse verhalen. Niet dat ik zielig ben, want de Nederlandse zomers zijn zo slecht nog niet. En uiteindelijk ga ik wel een week of wat weg, maar dan pas eind augustus, nét voordat in mijn regio de scholen weer beginnen.

In de tussentijd ben ik al jaren bezig om mijn binnenplaatsje om te toveren tot een mediterraan paradijsje: Italië at home – of beter gezegd: in mijn tuin. En dat is echt niet zo moeilijk. Net zoals iedereen droom ik van lange zwoele avonden, waarop ik met vrienden en familie buiten eet, aan een tafel gedekt met een rood-wit geblokt tafelkleed waarop een bonte verzameling schalen met salades en pasta’s staat. Flesje vino erbij en de avond kan niet meer stuk. Gewoon a casa, en het kan ook met een afhaalpizza, no problemo. Om de droom nog wat langer te laten duren, spring ik met de man op een deelscootertje, de moderne variant op de enige echte Italiaanse Vespa en tuf naar onze lokale Italiaanse ijsboer voor een gelato. Een relaxte avondwandeling doet het ook goed, of een boottochtje of een cappuccino op het strand. Op die manier heb ik al hoog en breed het Italiaanse vakantiegevoel láng voor ik daar daadwerkelijk ben. De Italië-gids in dit nummer draagt ook behoorlijk bij aan de juiste vibe en de goeie adresjes van mijn collega's heb ik al genoteerd. Zoals altijd: viva Italia, of je nou thuis blijft of niet.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

