In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Tijdens de Libelle Zomerweek interviewde ik ‘onze’ Yvette van Boven. Haar kookboeken zijn over de hele wereld vertaald, ze heeft een culinaire rubriek in een krant én ze trakteert Libelle-lezeressen al jaren op de meest verrukkelijke en verrassende recepten. Daar zijn we blij mee en trots op. Enthousiast vertelde Yvette over haar passie: wildplukken. Nu gaat mijn botanische kennis van eetbare planten niet verder dan het herkennen van bieslook en een paardenbloem, dus ik hing aan haar lippen. Wist ik wel dat ik ook in mijn eigen achtertuin, in het plantsoen en het bos een hele maaltijd bij elkaar kan scharrelen? Meteen gingen mijn gedachten naar mijn jeugd, toen ik met broers en zus door onze moeder over het prikkeldraad werd gejaagd om hele emmers met overheerlijke bramen te vullen. Oké, er groeiden genoeg bramen om de emmers te vullen, maar het was wel behoorlijk riskant. Dat prikkeldraad stond er niet voor niets. Meestal stond er een humeurige pony of bokkige ezel, die we beter niet boos moesten maken. Van de bramen maakte mijn moeder de lekkerste jam, waarin ze tot mijn grote verdriet de pitjes liet zitten. Dé vraag der vragen moest ik Yvette natuurlijk wel stellen: prima, dat wildplukken, maar hoe zit het met al die honden, die... euhhh? Heel simpel, antwoordde ze: dat is een kwestie van niet plukken van de voorste rij, maar nét iets verderop. Dat heb ik in mijn oren geknoopt, voor als ik een van haar wildplukrecepten ga maken. We geven alvast een voorproefje uit haar nieuwste boek met deze krokante courgette-tosti, Italiaanse wildplukstoof, zevenbladpasta of deze heerlijke, kleurige bloemenroom.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

