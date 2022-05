In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Wat is dat toch met tuinieren? Ik ben er dol op, maar het is een liefde die pas de laatste jaren is, eh... opgebloeid. Is genieten van groen om je heen, kijken hoe alles groeit en hoe een vlinder tussen de bloemen in mijn stadstuintje fladdert een teken dat ik toch wat ouder ben geworden? Ik denk het niet, want ooit hoorde ik dat onze Marjolein Bastin als vijfjarige al op haar knietjes mieren bestudeerde. Dat is pas écht jong geleerd, oud gedaan.

Door mijn late instapmoment als groenliefhebber gaat er geregeld wat verkeerd. Zo blijk ik de hortensia’s op het verkeerde moment te hebben gesnoeid, waardoor ik de bloei dit jaar wel op mijn buik kan schrijven. Had ik van tevoren maar wat video’s van Boer Tom op libelle.nl moeten bekijken. Ook met de hosta’s ben ik al jaren aan het worstelen, althans, met de slakken die ze maar blijven opvreten. Hoe ik de massale aanval ook tracht te pareren, ik verlies de strijd. Een schaal met schelpenzand eronder? Na wat regen was het zand een soort ondiepe waadplek, waarna de slakken moeiteloos alsnog naar hun favoriete maaltje zwommen. Cacaodoppen, koperbandplakstrips, stuivers, ingegraven potjes bier, níets houdt ze tegen.

Zo pruts ik strijdlustig en toch ook lekker meditatief door in mijn postzegeltuin, ware het niet dat één ding mijn groene flow verstoort. Want tussen al het gezellige groen staat al een tijdje (sinds corona, om precies te zijn) een grote pingpongtafel. Knalblauw. Die moet nu echt weg, want ik wil daar een soort buitenkamer om nog meer te genieten van het groen. Helaas is mijn man nog te verknocht aan een potje tafeltennis. Misschien trek ik hem met deze Libelle bomvol tuin-ideeën wél over de streep.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

