Hilmar: “Thuis moet ik chocola verstoppen, anders is mijn voorraadje zo weg”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Een lekker paaseitje sla ik niet snel af. Het vervelende is alleen dat ook mijn huisgenoten wel raad weten met chocola. Zelf doe ik rustig een week met een reep chocolade of anderhalve week met een zak paaseitjes. Maar zodra zij hun oog erop hebben laten vallen, wordt mijn voorraadje in een recordtempo verzwolgen. Zeker toen mijn twee inmiddels semi-volwassen zonen nog thuis woonden was het best een uitdaging om de paaseitjes zó te verstoppen dat a: zij ze niet zouden kunnen vinden en b: ik nog wel wist waar ik ze verstopt had. Mazzel dat de zonen net als mijn man aan de luie kant zijn qua zoeken, dus als ik dat zakje maar ergens diep achter in de kast duwde, was dat meestal wel genoeg. Kwestie van even wachten op het moment dat niemand het zag of hoorde (het knisperen van een zakje kán soms genoeg zijn om de aanwezigheid van chocola te verraden) en ik kon ongestoord elke dag van mijn voorraadje genieten.

Op de Libelle-redactie is het niet nodig om de voorraad paaseitjes te verstoppen en zelfs als we dat zouden willen, dan kan dat niet. Rond half maart arriveerden dozen vol met de meest exotische smaken, allemaal vanwege ons wetenschappelijke onderzoek getiteld: De Grote Libelle Paaseitjes Test. Er kwam een schema: of we op maandagmiddag even de witte paaseitjes met en zonder vulling wilden proeven en een cijfer geven. Ja ja, werken bij Libelle is soms echt áfzien... Dinsdag puur, woensdag melk en donderdag bleek rare-smaken-dag met onder andere citroen-meringue, melk-carrotcake, chai-latte en de nieuwe klassieker karamel-zeezout. Ik blijk een gewoontedier: na al die jaren is pure chocola nog steeds mijn favoriete smaak. Zonder pralinévulling graag (vind ik rare blubber) en met het standaard rode folietje eromheen, want anders raak ik van de leg.

Ik wens je alvast een vrolijk en chocolade-rijk Pasen.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen en een hond.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans