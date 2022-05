Ik zal hier niet beweren dat ik vloeiend Frans spreek, integendeel. Maar met flink wat Franse joie de vivre heb ik dan weer geen enkele moeite. Het zat er al van jongs af aan in, de ambitie om iets moois te maken van het leven. Zo leek het me op mijn zestiende een goed plan om met een vriendin te gaan liften naar Bordeaux, pourquoi pas toch? Tentje mee, rugzak om en omhoog met die duim. Er waren veel automobilisten die ons een lift wilden geven en met een van hen maakten we een stop in een echt truckerscafé. Hij trakteerde ons op zo’n ouderwets goed menu routier. Op een bierviltje schreef hij: tout ce qui n’est pas donné est perdu – alles wat niet gegeven wordt, gaat verloren. Een levensmotto dat hij al meteen in praktijk bracht door ons gewoon te trakteren zonder er iets voor terug te verwachten. En dit overkwam ons vaker op onze reis: we belandden op een feest van een onbekende jarige en hadden een fantastische avond, we schoven aan bij het avondeten bij iemand die we pas net hadden ontmoet. Natuurlijk zeiden we soms ook nee tegen een lift als we de boel niet vertrouwden – dat hadden we van tevoren afgesproken en we bleven natuurlijk wel nuchtere Hollandse meiden.

Het bierviltje heeft jarenlang op mijn prikbord gehangen, om me te herinneren aan wat ik op die Franse roadtrip leerde: alles wat je deelt, wordt meer. Ik ga er toch het liefst van uit dat de meeste mensen deugen én dat ze het vaak ook leuk vinden om onbekenden een plezier te doen. Deze Libelle staat bol van het levensgeluk. Ik hoop dat het zich als vanzelf verspreidt.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans