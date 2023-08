Hilmar: “Vlak bij dat ravijn raakte ik in een slip”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

In het programma De gevaarlijkste wegen van de wereld zie je deelnemers in verre landen door onherbergzame gebieden rijden, met steile bergwegen, peilloze dieptes aan weerzijden en snelstromende rivieren zonder brug. Het doet mij altijd denken aan dat ene huiveringwekkende moment dat Wim en ik in het routeplannerloze tijdperk, met kaart en wegwijzers, in Turkije op zoek gingen naar een, volgens de reisgids, beeldschone waterval.

We sloegen een onverharde weg in die alsmaar slechter werd, steiler en steiler omhoog ging met de bergwand aan de ene kant en aan de andere kant een beek. Toen er opeens water over de weg stroomde, raakte ik in een slip en hing de auto zó met beide voorwielen in de beek. Aan de andere kant was een ravijn zonder vangrail, dus we hadden nog mazzel.

Omdat er niemand in de wijde omtrek was om te helpen, probeerde Wim de auto in z’n eentje wat op te tillen. Met een flinke dot gas kwamen we als door een wonder uit deze ongewilde parkeerplaats. Draaien op een glibberige bergweg zonder vangrails was de volgende uitdaging. Behoedzaam manoeuvreerde ik de auto onder de aanwijzingen van mijn rijbewijsloze man en keerde de neus van de auto richting het dal. Ik wilde maar één ding: zo snel mogelijk terug naar het hotel.

Zo’n ‘angstzweet op de rug’-automoment deed zich overigens niet alleen voor in de natuur. Zo werden we eens door Google Maps het historische centrum van het Italiaanse Matera ingeslingerd, omdat we ergens wilden gaan eten. Ik werd dwars door de smalste straatjes geleid, keren kon nergens, dus rechtdoor was de enige optie. We zijn er gekomen, dat wel, maar ik bezwoer ter plekke dat ik ook dit nóóit meer ging doen. Gelukkig bood de ober aan mijn auto te parkeren.

