Hilmar: “Vrijwel elke vrouw heeft minstens één nare ervaring. Heel schokkend dat dat zó normaal is”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Waar hadden we het er níet over? Tijdens redactievergaderingen, aan tafel met vrienden of in mijn WhatsAppgroepen – de weerzinwekkende onthullingen over The voice of Holland waren afgelopen weken overal het gesprek van de dag. Ook bij Libelle bleek een snelle rondvraag per mail heel wat persoonlijke ervaringen met ongewenste intimiteiten en seksueel grensoverschrijdend gedrag op te rakelen. Toen onze collega’s van andere vrouwenbladen dit vervolgens ook oppakten, bleek de oogst nóg onthutsender. Ongelooflijk.

Zo blijf ik me ook verbazen over de primaire reacties van sommige – verder heel normale – mannen na het openen van The voice-beerput. Allereerst had je de categorie ‘Kunnen ze het bewijzen?’ Vervolgens regende het reacties als ‘Zullen we niet overdrijven… aanraken kan ook fijn zijn’ en ‘Het was maar een hand op een bil’. Om maar te zwijgen over dooddoeners als ‘Er mag helemaal niets meer’ en ‘Vroeger deden we daar niet zo moeilijk over’. Dan begrijp je het nog steeds niet. Als je zulk gedrag gedoogt, vind je het dan ook prima als je dochter (of zoon!), vrouw, moeder, zus of oma wordt bepoteld door een leidinggevende of willekeurig ander persoon? Als vijftiger overkomt het me minder vaak, maar ook ik kan er een boek over schrijven. ’s Nachts achtervolgd worden op straat, van achteren gegrepen worden bij het afsluiten van de auto, een hijgerige man in de bieb. Gelukkig is het nooit compleet uit de hand gelopen. Maar als je leest wat er alleen al op onze redactie loskwam: heel schokkend dat het zó normaal is dat vrijwel elke vrouw minstens één nare ervaring heeft.

Ervaringen delen kan verlichting geven, voor steun zorgen en bewustwording creëren. Dat is waarom wij de onze vertellen. In de hoop dat het onze kinderen en kleinkinderen zo veel mogelijk bespaard zal blijven.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen en een hond.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans