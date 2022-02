Hilmar: “Wat er ook gebeurt: we’ll always have Paris”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

We’ll always have Paris. Ik heb het even opgezocht: het is een citaat van Humphrey Bogart in Casablanca, de film uit 1942 waarmee hij eeuwige roem vergaarde. Een film die wel meer beroemde oneliners heeft geleverd, maar dat even terzijde – Wikipedia weet er alles van.

Ik ben al jaren verliefd op Parijs, dus dat citaat van Bogart vind ik heel geruststellend. Het kostte mij ook geen enkele moeite om afgelopen kerst álle afleveringen van seizoen 2 van Emily in Paris te bingen. Toegegeven: we zaten in lockdown, er was niet veel anders te doen en de serie is vooral één grote Bouquetreeks met bewegend beeld, maar toch. Die outfits – op Emily na – zo très Français! Die Franse mannen, een tikje cliché, maar toch ook zo herkenbaar. De zon die altijd schijnt en de stad in een gouden gloed zet, ongeacht het jaargetijde. Ik wilde er meteen, maintenant, toute de suite, naartoe. Ik wilde een koffietje drinken op zo’n hutjemutje terras met van die wankele rieten stoeltjes. Ik wilde op een stille zondagochtend slenteren door de straatjes van Le Marais en dan ergens uitgebreid lunchen, een plat du jour voor amper vijftien euro.

Mijn twee zonen hebben mijn liefde voor de Franse hoofdstad overgenomen. Ik zie ze nog gaan als ukkies, op hun stepje over de brede trottoirs. De dag begon met een crêpe en eindigde ermee, dus dat hielp al enorm. Enfin, ik heb een tripje in de agenda gezet, want het is alweer véél te lang geleden. De Libelle van deze week staat helemaal in het teken van mijn lievelingsstad én seizoen 3 en 4 van Emily zijn aangekondigd. Dus wat er ook gebeurt: we’ll always have Paris.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen en een hond.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans