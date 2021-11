Hilmar: “We onderwierpen kilo’s kruidnoten aan een kritische smaakproef”

Het was een zware klus, maar we hebben ’m weer geklaard. Libelle’s testpanel heeft kilo’s kruidnoten (die wij trouwens liever pepernoten noemen), aan een kritische smaakproef onderworpen. Dat mag ook wel, want jaarlijks consumeert de Nederlander zo’n vierhonderd gram van dit strooigoed. Een gemiddelde dat door de vrijwilligers ruimschoots werd overtroffen. Zakkenvol werden verorberd, in eindeloos veel smaakvarianten: van de zeer populaire karamel-zeezoutcombinatie tot salmiak. De ‘gewone’ pepernoot is nog steeds populair, maar het assortiment aan variaties wordt steeds breder. Mijn nieuwe favoriet is de cookie dough-kruidnoot, een gevaarlijk lekkere dooreter. Wie nieuwsgierig is naar de volledige uitslag: Libelle’s Pepernotentest staat online en is snel te vinden via de QR-code.

Aanvullend hebben we nog een leuk spelletje bedacht. In de Libelle van deze week én in deze digitale editie verstoppen we dertien pepernoten met letters erop. Alle letters samen vormen een woord. Let op, we strooien ze niet allemaal tegelijk, gedurende de week komen er dagelijks één of meer bij. Stuur het juiste woord naar ons terug en maak kans op een goedgevulde Sint-goodiebag én op één van de twee bladenpakketten!

De QR-code leidt direct naar de eerste pepernoten. En kijk ook vooral even bij ‘In gesprek met Libelle’, het interview met Dieuwertje Blok, de modereportage, de heerlijke strooigoedrecepten van Yvette van Boven, ‘Libelle leest’, de hilarische sinterklaasbloopers, de numeroscoop én de columns van Janneke, Koen, José, Wieke, Agnes en Manon.

Ik wens iedereen een heerlijk avondje. Met dit oergezellige Sint-nummer gaat dat zéker lukken.