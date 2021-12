Hilmar: “We zitten er nog middenin. Wie had dat gedacht na ‘dansen met Jansen’?”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Nee, ik zal geen verzachtende omstandigheden aanvoeren. Het is niet anders, we hebben alweer zo’n frustrerend en raar jaar achter de rug. Eigenlijk – wie had dat gedacht na ‘dansen met Jansen’? – zitten we er nog middenin. We verlangen allemaal naar een coronavrij bestaan zonder mondkapjes, maar de realiteit is dat we nog ‘even op de tanden moeten bijten’ en leven met videovergaderingen, persconferenties, lockdowns, anderhalve meter afstand, testen voor toegang, overvolle IC’s, rellen en toenemende polarisatie. Maar somberen past niet bij Libelle, dat hebben we de afgelopen twaalf maanden meer dan genoeg laten zien. We trekken elke dag opnieuw álles uit de kast om een zo mooi mogelijk nummer te maken. Week in, week uit komen we met oplossingen, we plannen voor- en achteruit, bedenken de leukste dingen voor online én prachtige projecten voor het blad. We lachen vaak, laten soms een traantje, maar stoppen vooral zoveel mogelijk plezier en liefde in ons werk. Dát is de kracht van Libelle. Daarom wil ik hier de complete redactie en alle freelancers bedanken voor hun sprankelende bijdragen in dit bepaald niet makkelijke jaar. Natuurlijk zullen we dat de komende 52 weken weer doen, hopelijk onder normalere omstandigheden. Een tipje van de sluier lichten we nu al op in de grote jaarhoroscoop, maar bovenal wens ik u een gelukkig én gezond 2022.

We hebben een prachtige én praktische Libelle-jaarkalender gemaakt. Via libelle.nl/jaarkalender2022 kun je ‘m downloaden om te (laten) printen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans