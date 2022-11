Hilmar: “Wij komen altijd weer met verrassende bespaartips”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Vanuit milieuoogpunt vond ik het geen slecht idee om kritisch te kijken naar mogelijke besparingen op energie. Dus onder het motto spend smart, live rich liep ik nog maar eens door huis, tuin en keuken, op zoek naar potentiële slachtoffers.

De magnetron, een antiek exemplaar dat ik dertig jaar geleden aanschafte dankzij een lief envelopje met inhoud van mijn oma, is inmiddels vervangen door een A++-label apparaat. Weer uit de berging: de slowcooker die in gebruik stukken goedkoper blijkt te zijn dan de oven. De twee laatste raampjes met enkel glas: de klusjesman is gebeld. Ons energiecontract? Hmm, dat loopt deze maand af en ook ik vrees voor het nieuwe maandbedrag. Terwijl ik me goed realiseer dat mijn gezin en ik echt niet te klagen hebben. Dat geldt niet voor al die huishoudens die door de stijgende prijzen van boodschappen en energie de eindjes maar nauwelijks (of gewoon niet) aan elkaar kunnen knopen.

Daarom geven we in het blad en op libelle.nl bijna elke dag bespaartips die tot het gaatje gaan. Van hoe je radiatorfolie aanbrengt (áchter de verwarming) tot korte gordijnen (zet de schaar er maar in, wie weet krijg je er nog een paar leuke bijpassende kussens uit) en de inzichten die een slimme P1-meter kan geven. Alle beetjes kunnen helpen, want zelfs met het beloofde energieplafond weten we nog steeds niet hoe onze eindafrekening eruit gaat zien. En als ik ook van vriendinnen om me heen hoor dat ze geen buffertje hebben, houd ik mijn hart vast.

Verder in deze Libelle: superlekkere budget-recepten en heel veel gratis winterse uitstapjes, om het leven toch wat leuker en makkelijker te maken.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans