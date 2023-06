Hilmar: “Win jij de Gouden Tomaat met dé salade?”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Het was een trend in mijn studententijd, de koude pastasalade. Bij elk feestje stond er wel een schaal op het buffet naast de stokbroden, paprikachips en karaffen met sangria. Ik was er al nooit een groot liefhebber van toen ik op een avond als enige voedseloptie een afwasteil kreeg voorgehouden met daarin een aan elkaar gekleefde homp pasta, versierd met zompige erwtjes uit blik, brokjes salami en een verdwaalde olijf. Hiermee verdween mijn laatste restje enthousiasme voor welke koude pastasalade dan ook.

Waar ik wél blij van word, ondanks dat-ie ook koud wordt gegeten, is de aardappelsalade van mijn echtgenoot. En van mijn eigen lauwwarme quinoasalade. Daar knip ik dan als een heuse Ottolenghi tien soorten kruiden doorheen (lees: wat er ook maar in de koelkast ligt of in de tuin groeit) en klaar ben ik. Sowieso geef ik elk saladerecept mijn eigen twist: bulgur in plaats van parelgerst, een bietje kan er altijd bij, zachte geitenkaas in plaats van feta en dat stronkje witlof mag er ook in. En zie ik daar nog een half zakje nootjes in de la liggen? Even roosteren en húp, in de salade.

Libelle was er op dit gebied vroeg bij: in 1983 hielden we onze eerste saladewedstrijd. En omdat we dat al een tijdje niet meer hebben gedaan, is het weer hoog tijd! Wil je dat die ene zelfbedachte successalade door een échte chef (lees: onze eigen Yvette van Boven!) wordt bereid en gefotografeerd en in Libelle komt? Kijk dan hier hoe je kunt meedoen aan de grote Libelle Saladewedstrijd en maak kans op een Gouden Tomaat. Ik verheug me er nu al op om al die recepten uit te proberen. Ja, zélfs als het koude pastasalade is.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans