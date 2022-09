Hilmar: “Zijn vrouwen dan toch iets meer op de penning? Ik in elk geval wel”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

“Natuurlijk ga ik daar geen Tikkie voor sturen”, zegt mijn man gedecideerd na een krokettenlunch met een bevriend stel. Met het negeren van het ‘laat maar weten wat je nog van mij krijgt’ bij het afscheid, past hij naadloos in de statistieken. Want mannen betalen én sturen beduidend minder Tikkies dan vrouwen.

Als moeder van twee zoons en werkend op een redactie met alleen vrouwen, vind ik dat een interessant gegeven. Wáárom dat onderscheid? Doen mannen liever stoer als het over geld gaat, willen ze graag de schijn ophouden dat hun saldo eindeloos is? Zijn ze misschien gewoon royaler of gewoon zo opgevoed? Of komt het doordat ze nog altijd vaak meer verdienen dan vrouwen? Hoe dan ook, als ik met vriendinnen uit eten ga, volgt er altijd een digitaal betaalverzoekje met het eindbedrag keurig in mootjes gehakt, inclusief fooi.

Maar soms is het niet zo makkelijk. Deel je het ook gewoon door acht als iemand geen glas heeft meegedronken van die drie flessen wijn, of pas is aangeschoven bij het dessert? Dit soort nieuwe geldvragen, maar ook de aloude centenkwesties – welk bedrag stop je in een envelop voor een stel dat gaat trouwen? – hebben we voorgelegd aan etiquette-experts.

Intussen vindt mijn man het nog steeds overdreven dat ik steevast de rekening controleer na een etentje. Dat gekoekeloer naar zo’n bonnetje is volgens hem niet chic. Toch vis ik er regelmatig een fles wijn uit die door een andere tafel is genuttigd. Zijn vrouwen dan toch gewoon iets meer op de penning? Ik in elk geval wel.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans