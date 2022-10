Hilmar: “Zonder al te veel gedoe heb ik nu een compleet nieuwe keuken”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Al heel lang was ik op zoek naar een nieuwe eettafel in onze woonkeuken. “Een marmeren blad lijkt me wel mooi”, zei ik tegen een vriendin. “O nee, moet je nooit doen”, antwoordde ze. “Natuursteen is zo kwetsbaar.” “Of misschien zo’n plaatstalen met gepoederde coating?” Ook die kwam niet door de keuring: “Dat voelt altijd zo koud aan.” Ik kon bijna afstuderen op het onderwerp ‘Tafels’, maar ondertussen zaten we nog steeds aan ons kersenhouten exemplaar, op een eikenhouten vloer. Een combinatie die me al tijden een doorn in het oog was.

Gelukkig ken ik Nicolette Fox, de hoofdredacteur van vtwonen. Als er iemand wooninspiratie kan bieden, is zij het wel. En ja hoor. “Laat je oude tafel spuiten in je favoriete kleur. Dat ziet er strak uit, het is net wat duurzamer én goedkoper”, was haar suggestie. Wat een tóp-idee! Ik haalde kleurtesters in huis en vond een spuiterij. Ook keken Wim en ik van tevoren of de tafel überhaupt het huis wel uit kon. Hoe was dit loeigrote ding er ooit in gekomen? Het paste precies. Na anderhalve week kregen we ’m terug, in de kleur Olifant. Enthousiast pakte ik door met de stoelen: ik kocht twee nieuwe, zette er twee vintage stoelen bij en liet er twee staan die ik al had – alle zes in het wit.

Zonder al te veel gedoe heb ik nu een compleet nieuwe keuken en kan mijn oude tafel weer jaren mee. Het hóeft niet allemaal nieuw, duur en ingewikkeld. Je kunt je ook laten inspireren en kiezen voor een kleine metamorfose die de keuken, hal, zitkamer of welke ruimte dan ook een totaal nieuwe uitstraling geeft. Een variatie op something old, something new, something borrowed, something blue. Waarbij we blue vervangen door brown, want bruin is dé woonkleur van 2023.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

