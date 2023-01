Hilmar: “Zorgen voor je ouders kan een uitdaging zijn”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Onlangs kwam ik een vriendin tegen met haar hoogbejaarde moeder, die met nogal wat gezondheidsproblemen kampt. Fijntjes merkte ze op: “Oud worden is niet voor lafaards.” Ze heeft gelijk. Zorgen voor je ouders kan een uitdaging zijn. Met mijn zus en broer heb ik relatief kort voor mijn vader gezorgd. Hij overleed uiteindelijk in 2019. Toen hij begon te kwakkelen, was niet meteen duidelijk dat hij al vrij ziek was. We waren dan ook vooral blij dat we voor hem konden zorgen. Dat onze andere broer in het buitenland dat even niet kon, was vooral voor hem frustrerend, maar voor ons gelukkig geen probleem. Zoals iedereen belandden ook wij destijds in het oerwoud van casemanagers, formulieren, intakes en zorgloketten. Ik strooide kwistig met mijn vaders voordeursleutel in het dorp, dan konden zijn buurtgenoten te hulp schieten als dat nodig was. Wij woonden niet bepaald om de hoek. In onze familie-appgroep gingen de berichtjes over pa dag en nacht door, onze partners deden wat ze konden en hielden thuis de boel draaiende. Het ging allemaal organisch, maar ik realiseerde me toen al hoe zwaar deze mantelzorg had kunnen zijn als ik er alleen voor had gestaan. Of als mijn broer en zus waren afgehaakt. En wat als de zorg veel langer had geduurd en steeds intensiever was geworden? We hadden het met liefde gedaan, maar zo’n zorgestafette kan uitputtend zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat je overlegt met je naasten wie wat kán doen en wie wat wíl doen. Niet iedereen is er even geschikt voor én mantelzorgen kan een mijnenveld zijn. Hoe je dat in harmonie doet, lees je hier. Een hart onder de riem voor iedereen die zich inzet voor een naaste.

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

