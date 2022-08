Hoe ging dat ook alweer? Zó reken je de afstand van onweer uit

Je hebt alleen een simpel rekensommetje nodig om te weten of je nog op veilige afstand bent.

Tijdsverschil

Bliksem zie je meteen, omdat dit licht is en dus ook met de snelheid van het licht reist. Geluid verplaatst zich een stuk langzamer dan licht. Daarom is er tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder.

Rekensom

Om uit te kunnen rekenen hoe ver het onweer bij jou vandaan is, hoef je alleen weten dat geluid per seconde 340 meter aflegt. Zitten er bijvoorbeeld 5 seconden tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder? Dan is de onweersbui 5 x 340 meter = 1700 meter verderop. Op die manier kun je ook in de gaten houden of een onweersbui dichterbij komt.

Goed om te weten: wanneer er minder dan 10 seconden tussen de flits en de donder zit, is de bui gevaarlijk dichtbij en kun je het beste binnen blijven of in de auto wachten. Wanneer je alleen een flits ziet en geen donder hoort, betekent dit dat de bui tientallen of misschien wel honderden kilometers bij jou vandaan is.

