Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat in één op de vier relaties niet tot nauwelijks wordt gesekst. Denk je nu: o, wat érg? Dat valt reuze mee.

Ergens tussen m’n 35e en mijn 50e jaar verdween mijn zin in seks - en daarmee mijn seksleven - sluimerenderwijs. Terugkijkend vermoed ik een combinatie van druk met carrière en kind, lustverlies door de anticonceptiepil en gewenning. Seks werkt volgens het principe if you don’t use it, you lose it. Hoe langer ik geen seks had, hoe minder ik het miste.

Tijdschrift Quest deed onlangs in samenwerking met de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht onderzoek naar relaties. Daarbij ontdekten ze dat een kwart van de Nederlanders nauwelijks tot geen seks heeft, en het overgrote deel daarvan is ouder dan 40 jaar. Nu denk je wellicht dat deze mensen allemaal doodongelukkig zijn in hun relatie. Niets is minder waar: ze gaven hun relatie gemiddeld een 8,1.

Als je (social) media moet geloven, is een actief seksleven een must en vindt er in elke relatie minimaal twee keer per week een woeste bedsessie plaats. En zo niet, dan is er iets mis.

Er was in mijn relatie inderdaad iets mis. En dat was niet het gebrek aan seks. Ik bleek in de verkeerde veronderstelling dat de lust van beide kanten weg was. Dat was niet zo, vertelde mijn lief me na het lezen van een van mijn eerdere columns. Hij was het simpelweg zat om te worden afgewezen en gaf het uiteindelijk op. Onze communicatie kon dus ook wel een lik glijmiddel gebruiken.

Nu heb ik niks te klagen in bed (hoewel ik dat tijdens mijn seksloze jaren dus ook niet deed), maar ik wil toch even een lans breken voor gezonde, seksarme of seksloze relaties, waarbij beide partijen zielstevreden zijn. “Seks is intimiteit en verbinding. Neem je dat weg, dan neem je de basis weg”, zei vriend M. onlangs. Ja, deels, denk ik nu. Maar het allerbelangrijkste is af en toe een check bij je partner of jullie nog op hetzelfde spoor zitten. Dát is pas een hoogtepunt in je relatie.