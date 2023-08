Hotelpersoneel: doe dít vooral niet als je uit je kamer vertrekt

Een kamermeisje van een hotel in Australië legt aan Business Insider uit wat dat precies is. “Als je een of meerdere nachten in een bed hebt geslapen, maak het dan alsjeblieft niet op als je weggaat. Ziet een bed eruit alsof er helemaal niet in is geslapen, dan zou het kunnen dat het beddengoed niet wordt verschoond. Het is dus beter dat het bed eruitziet alsof je er ook echt in hebt geslapen.”

Niet nodig, wel lief

Wat je dan juist wél kunt of moet doen om het personeel te helpen? “Het is niet nodig, maar wel heel lief als je als gast de bedden afhaalt. We moeten op een dag vaak zóveel kamers schoonmaken, dat zoiets kleins echt enorm kan helpen. En voor ons is het ook fijn als je alle gebruikte handdoeken verzamelt en op een stapel op de vloer legt”, vertelt een ander kamermeisje aan Cosmopolitan.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock