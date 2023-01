Hou eens op met dat geklaag over dry January!

Ik hoor nú al mensen klagen dat ze dry January zo zwaar vinden. Dat betekent dat twee weken zonder alcohol dus al een opgave is...

Een maand geen alcohol, hoe moeilijk kan het zijn? Je hoeft toch niet dagelijks een marathon te rennen of eenendertig dagen zonder eten door te brengen? En toch lijkt het voor veel mensen een enorme opgave.

Een verslaafde zegt ‘als ik zou willen, kan ik morgen stoppen’. Dat valt in de praktijk uiteraard vies tegen. Toen ik ooit stopte met roken, vloog ik het eerste half jaar tegen de muren op van ellende. Daarvoor had ik nergens last van. Wachten op de bus? Nee hoor, ik rookte gewoon rustig een sigaretje. Klusje geklaard? Lekker, een sigaretje. In de file? Tijd voor een sigaretje.

Nadat ik stopte, werd ik vaak extreem woest als er iets tegen zat, als die bus niet meteen kwam of ik in de file stond. Want dan zat er dus niks anders op dan te wachten. Die sigaret was daarnaast mijn beloning en die miste ik nog het allermeest. Werk af? Goed gedaan - sigaretje. Moeilijk telefoongesprek gevoerd? Sigaretje. Gestofzuigd? Sigaretje. Het was mijn persoonlijke schouderklopje. Als het compliment niet van een ander kwam, dan deed ik het zelf wel, door middel van die peuk.

Voordat ik me realiseerde waaróm ik me zo ongelooflijk rot voelde na het stoppen, gingen vele maanden voorbij. Ik was ook nog eens boos omdat ik me niet meteen veel beter voelde. Roken was toch zo slecht voor mijn gezondheid? Waarom voelde ik me dan niet veel fitter en gezonder nadat ik stopte? Ik hoestte zelfs nog meer dan daarvoor! Je zou van de weeromstuit bijna weer beginnen...

In mijn omgeving en op social media zie ik veel mensen die het enorm zwaar hebben omdat ze als goed voornemen een maand geen alcohol drinken. Dry January dus. Ze delen semi-opgewekt dat ze nu katerloze zaterdagochtenden beleven, maar beklagen zich vooral over hoe lastig het is om dat glas wijn, dat biertje of die borrel te laten staan. Terwijl je met een mocktail of een glas fris natuurlijk óók een leuke avond kunt hebben. Als een etentje zonder wijnarrangement je afstoot, dan moet je misschien een beter restaurant uitkiezen. Als de gerechten niet smaken zonder wijn, dan kun je er sowieso beter wegblijven, lijkt me zo. Of misschien ligt het niet aan het eten, maar aan het gezelschap. Dat kan ook een (pijnlijke) openbaring zijn.

Voor stoppen met alcohol geldt hetzelfde als voor mij met die sigaret. Kun je geen maand zonder drank? Dan ben je alcoholverslaafd en heb je hulp nodig. Als je leven zijn schijn verliest zónder, dan is de drank het probleem niet. Dan is het tijd voor nieuwe vrienden, relaties of andere hobby’s en gewoontes. Of een ander goed voornemen, dat kan natuurlijk ook.