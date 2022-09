Ik ben dik en bemóei je er niet mee

Er zijn nog steeds mensen die het nodig vinden om me te laten weten dat ik dik ben. Op straat, bijvoorbeeld, door lelijke dingen te roepen, of via minzame blikken als ik ergens wat zit te eten.

Geloof me, ik weet dat ik dik ben. Ik koop al decennia mijn eigen kleding; ik weet in welke winkels ik moet zijn en welke maat ik draag. Slagen doe ik trouwens uitstekend, bewijst mijn uitdijende kledingkast. Hoewel sommige modemerken hardnekkig kleine maatvoering handhaven (prima, ga ik toch naar een ander) en de catwalks – alle bodypositivity ten spijt – letterlijk steeds dunner bevolkt raken.

Mijn ‘dik zijn’ heeft me nooit op enigerlei wijze gehinderd. Noch in mijn sociale leven, mijn seksleven of mijn carrière. Ik kan uitgaan, dansen, sjansen, seksen en werken als de beste. Net als zovelen. Ik ben in goed gezelschap, de helft van de Nederlandse bevolking heeft matig of ernstig overgewicht. Toch zijn er een paar mensen die daarvan iets denken te kunnen vinden. En niet alleen dénken, ze willen het ook hardop zeggen of laten merken.

Soms worden die opmerkingen verpakt als goed bedoeld, als hart onder de riem, medeleven of medelijden. Soms als zorgen om mijn lichamelijke gezondheid. Soms zelfs als een maatschappelijk probleem. En het is een verdienmodel. De afvalindustrie trilt van opwinding als ze mij ziet en probeert me problemen aan te praten die ik niet heb.

Ja, ik ben dik – en nee, ik ben niet ongelukkig of ziek. Natuurlijk kan dat veranderen, maar dat geldt voor iedereen. Ik eet gezond, ik sport, ontspan en zorg goed voor mezelf. Ik ben niet lui, niet lelijk, wel ambitieus, ik heb doorzettingsvermogen, stamina en wilskracht.

“Maar ik mag er toch wel wat van vinden?”, zeg je nu misschien. Ja, dat mag zeker, maar ik hoef het niet te horen. Je bent een colporteur voor de verkeerde deur. Ik heb geen interesse, dankjewel, prettige dag verder. Ik ken de gevaren, de stigma’s en de vooroordelen als geen ander.

Ik ben namelijk dik, niet dom.

Zo lang ‘dik’ een waarde-oordeel is en geen constatering, hoef je mij er niet op aan te spreken. “Bemoei je met je eige”, riepen we vroeger al.

De Libelle-podcast De Vagina Dialogen is te beluisteren via libelle.nl/podcast. Daarin gaat het over alles wat met vrouwelijkheid te maken heeft. Een aanrader!