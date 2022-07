LHBTIQ+: dat zijn zes letters en een leesteken die een gevarieerd gezelschap vertegenwoordigen. Het leesteken + staat voor alles wat buiten hokjes valt. Toen Bi van Guine (49) voor het eerst van het bestaan van non-binaire personen hoorde, vielen voor hen de puzzelstukjes op hun plek.

Krista Izelaar Petronellanitta

“Rond mijn twintigste kwam ik uit de kast als lesbisch. Toch bleef ik altijd het idee houden dat er méér was als het ging om mijn identiteit, een gevoel dat ik niet kon plaatsen. Een man wilde ik niet zijn, maar een vrouw voelde ik mij ook niet. In 2015 richtte ik The Hang-Out 070 op, een organisatie voor queerjongeren met een bi-culturele achtergrond. Tijdens een presentatie over genderdiversiteit hoorde ik voor het eerst de term non-binair. Ik zat de hele tijd te knikken: dit ging over mij! Het duurde nog jaren van zelfonderzoek voordat ik in 2020 voor de buitenwereld als non-binair uit de kast kwam. Vanuit mijn opvoeding had ik nog allerlei waardeoordelen over mezelf: je bent al lesbisch, moet je nou per se nóg iets bijzonders zijn? En ook: kan dit nog wel op mijn leeftijd? Toch voelde het als een bevrijding toen ik een Facebook-post plaatste waarin ik uitlegde dat ik voortaan met de naam Bi en met de voornaamwoorden hen/diens aangesproken wil worden.

Uiteraard moest mijn omgeving wennen, en dat snap ik ook. Ik had het zelf niet verwacht, maar als mensen mij nu per ongeluk met mijn geboortenaam aanspreken of me ‘zij’ noemen, voel ik een steek in mijn hart. Het voelt als een ontkenning van wie ik ben. Soms spreek ik mensen erop aan, maar niet altijd: dan zou ik er een dagtaak aan hebben. Ik ben gelukkiger nu ik niet meer in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ hoef te passen. Er is moed voor nodig om echt jezelf te zijn, en dat is voor mij een continu proces naar radicale zelfliefde en zelfacceptatie.”

