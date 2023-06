“Ik ben net als de vrouwen die nu in Iran op de barricades staan”

Mardjan Seighali (59) ontvluchtte ruim dertig jaar geleden haar geboorteland Iran. Als kritisch tegenstander van het regime had ze geen andere keus. “Soms voel ik me schuldig: waarom ben ík wel vrijgekomen en zo veel anderen niet?”

Elselien van Dieren Petronellanitta

“Het was 1978. Via de televisie bereikten beelden van demonstrerende mensenmassa’s onze huiskamer. Ik zag armoede en chaos. Dit moet in Afrika zijn, dacht ik. Maar het was een wijk in mijn eigen stad Rasht. Ik was veertien en had geen idee. Als middelste van drie meiden groeide ik op in een liberaal gezin. Mijn vader runde een zaak in auto-onderdelen, mijn moeder werkte als verslaggeefster. We gingen vaak picknicken, weekendjes weg en op vakantie. Ik kende niemand die arm was, leefde in de bubbel van mijn familie. Tot die dag, want die beelden hebben me nooit meer losgelaten. Ik wilde alles over de revolutie horen en zien. Toen mijn moeder zei dat ze ging demonstreren op het plein, ging ik mee. Ik keek mijn ogen uit, er waren zo veel verschillende soorten mensen. De positie van de sjah – oftewel de koning – was niet langer houdbaar en hij vluchtte het land uit. Vervolgens keerde ayatollah Ruhollah Khomeini terug naar Iran. Hij schreef een referendum uit: een islamitische republiek, ja of nee? Maar er was geen keuze. Wie het er niet mee eens was, werd als vijand van God beschouwd en vogelvrij verklaard. We gingen van het ene repressieve regime over in het andere. Khomeini voerde een hoofddoekplicht voor vrouwen in en islamitische wetten kregen de overhand. Mijn moeder verzette zich daartegen, dus we gingen opnieuw de straat op om te demonstreren. Ik was jong en onbevangen. Hoe meer ik las en hoorde, hoe activistischer ik werd. Hoewel ik weinig over mijn politieke activiteiten sprak, wisten mijn ouders waar ik mee bezig was.”

Gemarteld

“In 1981 werden de protesten grimmiger en bloediger. Steeds vaker had ik het gevoel dat ik achtervolgd werd. Mijn ouders en mijn vriend Rasoul besloten dat het niet langer veilig voor me was om in Rasht te blijven en ik werd naar een tante in Teheran gebracht. Nu ik zelf moeder ben van twee kinderen, begrijp ik de beslissing van mijn ouders. Maar als zestienjarige vond ik het onbegrijpelijk dat ze me op deze manier maandenlang afsloten van de buitenwereld. Toen ik voor een kort bezoek bij mijn ouders was, werd ik van mijn bed gelicht. Twee maanden voor mijn achttiende verjaardag werd ik gevangengezet.”

Meneer Smit van de Directie Vreemdelingenzaken keek peinzend naar zijn aantekeningen. ‘Kunt u misschien iets vertellen over de martelingen? Wat hebben ze u aangedaan?’ Mijn adem stokte. Zelfs Rasoul had nooit naar de martelingen gevraagd. Met zijn zachte handen streelde hij vaak genoeg mijn littekens. Hij wist welke pijn ik had gevoeld, maar ik hoefde van hem geen woorden te geven aan de pijn. Uit: Tot op de dag

“Na anderhalf jaar werd ik opeens vrijgelaten. De reden was voor mij een raadsel: was ik wel echt vrij? Mijn ouders bleken een pact te hebben gesloten met het regime. Ik kreeg een studieverbod, moest trouwen met Rasoul en een gezin stichten. Elke twee weken moest ik me melden bij de gevangenis. Ik wilde nog helemaal niet trouwen en kinderen krijgen, maar ik schikte me in mijn lot en kreeg twee zoons. Het leven kabbelde voort, het voelde doelloos. Tegelijkertijd voelde ik me schuldig, een gevoel dat me nog steeds kan overvallen. Waarom ben ík wel vrijgekomen en zo veel anderen niet? Mensen met wie ik mooie gesprekken voerde en die mijn kameraden werden, maar van de ene op de andere dag verdwenen.

Op een dag vertelde Rasoul me met trillende stem dat hij niet langer veilig was in Iran. Hij was cameraman en had in het geheim gefilmd hoe Iraniërs in het openbaar werden opgehangen. ‘Red je leven’, zei ik. Diezelfde dag is hij vertrokken. Mijn situatie werd daarna onhoudbaar. Ik werd ons huis uitgezet, steeds opnieuw opgepakt en verhoord, mocht niet studeren en geen bedrijf beginnen. We moesten weg. Het was te gevaarlijk om hardop uit te spreken dat ik ging vluchten, dus deden mijn familie en ik alsof mijn plannen niet bestonden. In 1990 trok ik vijf keer de deur van mijn meisjeskamer achter me dicht, zonder te weten of ik ooit nog zou terugkomen. Eerst probeerde ik het via illegale smokkelroutes en toen dat niet lukte met een Frans toeristenvisum. De eerste keer werd ik voor het oog van mijn jongens opgepakt door de Iraanse douane, maar de tweede keer lukte het. Het vliegtuig naar Parijs steeg op, mijn zoons sliepen op mijn schoot.”

Nachtmerries

“Midden in de nacht reed ik met een wildvreemde chauffeur van Parijs naar Nederland, want na een van mijn laatste vluchtpogingen had ik van Rasoul gehoord dat hij daar terecht was gekomen. Als kind dacht ik dat Nederland een sprookjesland was dat niet echt bestond. Ik kende het alleen uit het verhaal van Hansje Brinker die zijn vinger in de dijk stopte en het land redde. In alle vroegte werden we op station Breda afgezet. Toen Rasoul me later die ochtend op het perron tegemoet kwam lopen, viel ik hem niet als in een film in de armen. Ik was boos, omdat hij met zijn werk ons gezin in gevaar had gebracht, boos dat ik door het pact met hem had moeten trouwen. Ik wilde dat hij een vader voor onze kinderen kon zijn, maar ik besloot verder mijn eigen gang te gaan. Uiteindelijk hebben we veel gepraat en heb ik onze relatie een nieuwe kans gegeven. De liefde was er, we hielden en houden van elkaar en zijn nog altijd samen. In het AZC viel de jarenlange dreiging van me af. Met onbedekte haren wandelde ik door een dorp zonder zedenpolitie. Het gaf me een euforisch gevoel. Maar de gesprekken die ik met de vreemdelingendienst moest voeren, maakten veel los. In de Iraanse cultuur is het niet gebruikelijk om over je trauma’s te praten. Nu moest ik aan een wildvreemde mijn intieme, aangrijpende verhaal vertellen, dingen die ik zelfs met mijn ouders niet had durven delen. Alles kwam naar boven. Ik kreeg last van nachtmerries en hyperventilatie. Instanties zijn gefixeerd op details die een verhaal geloofwaardig maken, zonder voldoende rekening te houden met wat een trauma met mensen doet. Als je wordt gemarteld, sluiten je hersenen zich zo veel mogelijk af van wat er op dat moment gebeurt. Daardoor kun je gebeurtenissen vaak niet meer in een plaats en tijd plaatsen.”

Observeren

“Na een paar maanden kregen we een huis toegewezen in het Gelderse Brummen. Als ik mijn kinderen een onbezorgde toekomst wilde geven, besloot ik, dan moest ik zo snel mogelijk begrijpen hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Ik wilde niet dat mijn zoons me later moesten uitleggen hoe het hier werkt. In het AZC leerde ik het woordenboek uit mijn hoofd. In Brummen was ik continu aan het observeren en aftasten. Waarom hadden de moeders op de fiets altijd haast, om vervolgens een halfuur op het schoolplein te staan praten? Moest ik wel of niet ingaan op een uitnodiging om binnen te komen? In Iran stem je pas in als iemand meerdere keren aandringt, taarof heet dat. Dat deze beleefdheidsvorm in Nederland niet bestaat, ontdekte ik via mijn zoon Pouya: hij ging bij een vriendje spelen en had de hele middag niets te drinken gehad. Hij had het glas ranja uit beleefdheid afgeslagen en daarna bleef het stil. Ik leerde de taal, deed mijn boodschappen op de fiets, kocht pindakaas en zat met koekjes en thee op de kinderen te wachten. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk hielpen ons op weg. Soms wat onhandig, zoals die keer dat vrijwilligster Gerda ons ging uitleggen hoe je met bestek eet, omdat ze dacht dat in Iran iedereen met z’n handen eet. Maar het was altijd goed bedoeld. We vonden steeds beter onze weg en sloten vriendschappen in het dorp, met één familie zijn we dertig jaar later nog altijd bevriend. Tegelijkertijd miste ik mijn ouders en mijn zussen natuurlijk enorm. Mijn familie is niet erg politiek actief, waardoor ze ondanks de onrust in het land niet direct gevaar lopen.”

Vrijheidsstrijd

“Het moment dat ik mijn verblijfsvergunning kreeg, zag ik als een formaliteit. De dag dat ik mocht gaan werken, was wél een belangrijk moment. Ik was trots dat ik ook belasting betaalde. Ik studeerde maatschappelijk werk, werkte als hulpverlener en heb nu verschillende bestuurlijke functies. Een carrièretijger ben ik nooit geweest. Het enige wat ik wilde was financieel op eigen benen kunnen staan en betekenisvol werk doen. Nadat ik uit de gevangenis kwam, heb ik me vaak afgevraagd of ik wel bestaansrecht heb. Nu weet ik dat ik met mijn verhaal een stem heb. Het doet me pijn om te zien dat de polarisatie in Nederland toeneemt, want vluchten doe je niet voor je lol. Er is een mooi Joods gezegde: Wie een leven redt, redt de wereld. Laten we vluchtelingen als mensen behandelen, dan zul je zien dat het mensen zijn die iets te bieden hebben en van betekenis kunnen zijn. Ruim dertig jaar na mijn vlucht is de revolutie in Iran nog altijd levend. Ik herken mezelf in de vrouwen die nu op de barricades staan. Soms zou ik daar wel bij willen zijn, maar ook vanuit Nederland kan ik helpen het vlammetje te laten branden. Dit land is mijn thuis geworden.”

Over Mardjan Mardjan Seighali is directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, voorzitter van het Humanistisch Verbond en bestuurlijk actief bij verschillende maatschappelijke organisaties. In 2019 ontving ze de Comeniusprijs voor haar inspirerende leiderschap. Samen met journalist Job Hulsman schreef ze een boek over haar vlucht uit Iran en haar komst naar Nederland: Tot op de dag (€ 20,99, uitgeverij Ambo | Anthos). Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Deze internationale dag is door de Verenigde Naties aangewezen om vluchtelingen over de hele wereld te eren.

