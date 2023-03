Ik ben nog nooit in mijn leven klaargekomen door penetratieseks. Denk jij nu ‘Aaaacch, wat zíelig!’, dan behoor jij wellicht tot die gelukkige 30% die wel een hoogtepunt bereikt tijdens penis-in-vaginaseks. Of je faket dat het een lieve lust is. Of je bent een man.

1 op de 20 vrouwen heeft volgens onderzoek nooit een orgasme tijdens de seks en minder dan de helft (43%) van de vrouwen krijgt een orgasme tijdens seks met een man, tegenover 96% van die mannen. In v/v-relaties komen vrouwen veel vaker klaar. En van andere vormen van seks dan penetratie krijgen veel vrouwen wél een orgasme.

Ik ben niet zielig of frigide en ook geen uitzondering. Ik heb geen slecht seksleven. Nu-uh! Ik geniet er zeer van en heb geen moeite met klaarkomen. Het lukt alleen niet door penis-in-vaginaseks. Omdat dat voor mannen vaak wél tot een orgasme leidt, is de focus in veel m/v-relaties hierop gericht. De in januari 2022 overleden hoogleraar seksuologie Ellen Laan zei in een interview in EOS: “Tegenwoordig worden heteroseks en penetratieseks – of dus penis-in-vaginaseks – beschouwd als synoniemen”, vertelt ze. “Maar eigenlijk is dat het type seks waarbij mannen het meest aan hun trekken komen.”

Dat sommigen bij seks niet verder denken dan penetreren, bewijst de aflevering van onze LibelleTV-videoserie ‘Het mannenpanel’ waarbij de panelleden een vibrator in de hand geduwd kregen. Of zij wisten wat dat was? Resultaat: een boel gegniffel én een veelgemaakte vergissing.

Toegegeven, mijn sluwe TV-collega’s hadden niet zo’n standaard piemelvormige vibrator uitgekozen - nu je weet dat veel vrouwen niet klaarkomen door penetratie, vraag jij je vast ook af: waarom die vorm? - en ook geen satisfyer womanizer. Da’s een aanrader, trouwens. Het exemplaar dat we van een PR-bureau kregen, verdween na werktijd van de Libelle-redactie (ik was het niet, echt niet!). Die dievegge is te herkennen aan een enorme smile op haar gezicht. Maar goed, de mannen kregen in de video een luchtdrukvibrator in de vorm van een vuistgrote roos in handen. Eén van hen roept verbaasd uit: “Dit gaat toch niet in je vajayjay? Gaat dat dan zó naar binnen?”

- krassend geluid van een elpee die tot stilstand komt -

Mannen denken nog steeds dat vrouwen iets willen of moeten inbrengen ter stimulatie. Terwijl 70% van de vrouwen niet klaarkomt van penetratieseks. Dus óók niet als het geen penis is, maar een trillend apparaat. Veel vrouwen hebben daarvoor stimulatie van de clitoris nodig. En tja, die zit op een andere plek. Helaas, want het zou klaarkomen door penetratie een stuk makkelijker maken. Het is dus niet verbazingwekkend dat de verkoop van seksspeeltjes de afgelopen jaren met 120% steeg. Net als het aantal orgasmes, durf ik nu wel te beweren.

PS. Nog een gratis lesje seksspeeltjes: het verschil tussen een dildo en een vibrator is dat een vibrator trilt (vibreert, ja) en een dildo niet. De termen én apparaten worden vaak door elkaar gebruikt (als je ze tussendoor maar goed schoonmaakt).